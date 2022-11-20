張忠謀：台積先進產能不排除赴美

擔任2022年曼谷APEC領袖代表的台積電創辦人張忠謀，19日舉行國際記者會說明此行成果。對於各界關注的台積電海外投資進度與看法，張忠謀表示，在美國投資成本起碼高50％，但，這不排斥把一部分先進產能，移到美國生產。

這是張忠謀第六度擔任領袖代表，也是繼巴布亞紐幾內亞APEC後，時隔四年，再度參與實體APEC經濟領袖峰會。

與習近平相互問好

張忠謀指出，在APEC 21個成員國中，他與超過一半的領袖進行互動，數量比過去多，成果相當圓滿。值得注意的是，張忠謀18日有機會與中國國家主席習近平互動，兩人相互問好，張忠謀恭喜習近平20大成功舉辦，習近平則記得兩人在巴布亞紐幾內亞APEC見過面。張忠謀也主動向習近平提到，去年曾經動了髖關節手術，習近平則稱讚張忠謀的氣色很好。

賀錦麗重申美助台決心

當與美國副總統賀錦麗對談時，賀錦麗對台積電非常有興趣，歡迎台積電在亞利桑納設廠。張忠謀則表示，12月6日開幕典禮，已請了美國商務部長等官員以及台積電大聯盟，包括客戶、智慧財產權提供者、供應商等，參加開幕典禮。賀錦麗也重申美方幫助台灣的決心。

談到美國建廠與擴廠問題時，張忠謀表示，他根據資訊清楚的知道，去美國生產的成本比在台灣高，至少高50％，但這並不排斥把一部分產能移到美國去，相當小一部分產能移過去，這是在美國最先進的產能，對美國非常重要。雖然成本比較高，但並不排斥把一部分美國最需要的，把比其他公司先進的產能移到美國。

至於台海和平與地緣政治等問題，張忠謀回應說，他自己沒有提到這個問題，但很多領袖，都表達對這個地區和平和穩定的期望，這是沒有疑問的。

岸田文雄讚台日合作

台積電赴日本熊本設廠也是外界關注焦點。張忠謀說，日相岸田文雄相當滿意台積電與日本合作，不只是工廠，還有R&D的合作，岸田文雄相當欣賞雙邊合作情形。

外媒提到，當美國國家利益和台灣企業利益衝突時，可以做些什麼？張忠謀認為，在國際上，共同利益是非常、非常重要的考量，要考量的並不是共同語言、共同文化。但共同利益被違反了怎麼辦，這由政府來決定，他無法回答。

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