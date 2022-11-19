11/19疫情｜本土+16,514 新增59死亡案例

疫情指揮中心19日公布國內新增16,571例COVID-19確定病例，分別為16,514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,514例本土病例，為7,501例男性、8,997例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,679例），台中市（2,219例），高雄市（2,184例），桃園市（1,695例），台南市（1,632例），台北市（1,464例），彰化縣（800例），屏東縣（553例），新竹縣（491例），雲林縣（423例），新竹市（406例），苗栗縣（375例），嘉義縣（296例），南投縣（294例），宜蘭縣（243例），基隆市（213例），嘉義市（182例），花蓮縣（174例），台東縣（108例），金門縣（47例），澎湖縣（33例），連江縣（3例）。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為37例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且均具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月30日至11月15日，死亡日期介於10月17日至11月16日。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，為23例男性、34例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國4例，越南3例，馬來西亞2例，日本、義大利、韓國（各1例）移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月18日。

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