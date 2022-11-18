失業別怕！3方式續保勞保 1撇步少繳保費

景氣下行，許多業者宣布裁員減薪，甚至還有公司破產，260名員工瞬間無工作，理財專家《艾倫的理財研究室》表示，事業斷炊不要緊，就怕未來日子沒保障，有些人甚至一斷就一路斷到退休，結果領到的年金比別人少了一大截，為了保障老年生活，艾倫提供3種方式續保。

經濟不景氣的跡象越來越明顯，甚至有面板業者群創高層減薪，連台積電都爆出柔性勸員工多休假，另有網路盛傳已久的驅動IC業者敦泰裁員，昨天（15日）LED老廠新世紀則因不勘虧損宣布破產，解雇260名員工。

一旦過了中年，失業是很多人心中的惡夢，不但會立即影響當下生活，甚至是老年之後的退休也會受到衝擊。艾倫表示，不論是被公司辭退或是自願離職，勞保中斷有3種方式可以補救。

第一種方式：勞保可以續保，但是要繳較多的錢，可以一直續保到領老年給付為止。艾倫表示，只要遇到公司解散或是被資遣，且原本有15年以上的勞保年資，就可以按最後的投保薪資續保勞保。很多人到了中年才發生這樣的狀況，在找到下個工作前會有空窗期的風險，這樣做至少還能擁有勞保普通事故保障。

艾倫解釋，這種方式在成本上按照原本勞工保險的費率比例計算，依照2022年公告的純粹勞保費率是10.5％，再乘以80％自行負擔比例。舉例來說，假設失業前投保薪資是45,800元，付出的費用是45,800×10.5％x80％=3,847元。

這方式能夠續保到領老年給付為止，也就是如果你在97年1月1日有投保紀錄，就能投保到能一次請領的那一天。

但如果你想月退、不想一次請領的話，然而你卻在50歲符合一次請領的資格，那就會遇到無法續保的問題，到符合領年金的這段時間會有空窗期。如果想到65歲才領老年年金，每個月年金大概會少1萬多元，這是這種方式的最大缺點。如果是50幾歲的人失業，就無法用這種方式續保勞保。

第二種方式：勞保一樣續保，繳的錢可能差不多，但是有可能要做一些更縝密的規劃。這種方式是加入職業工會，但這不是甚麼隨便人都可以加入的，艾倫表示，必須符合「無一定雇主」或是「自營商」，如果是用前者，先必須找兩間以上的雇主願意幫你，多數要提供雇主蓋章的在職切結書，才符合資格。

而自營商資格也必須具備一定條件，至少要有自己的企業行號。這種方式成本和第一種差不多，不過這個方法不是每個工會都行，自己也得評估是否有相關技能，找相對應的工會。

第三種方案：勞保一樣續保，要繳的錢可能更少，但是得犧牲掉更多的時間和體力，實際操作就是真的去找一個工作保勞健保，這看起來像廢話，但艾倫說這不是要你找一個非常理想薪資的工作，重點只是「維持續保」，不管以後要領一次退還是月退，平均投保薪資都可用方法調整，但是空窗期的年資一旦錯過就是錯過，再怎麼調整都沒辦法追回來。

艾倫說，甚至可以找一個大賣場的計時工，只要是大型、連鎖業的公司，每個月的薪水只有1、2萬也沒關係，只要能幫你投勞健保，而且依規定繳的錢是最低的負擔比例，以最低工資25250的投保級距來算，每個月勞健保只要繳不到1000元。

這個方式最難的地方就是真的要找工作，值不值得就見仁見智了，有些人覺得做這種低薪工作很丟臉，但艾倫說，「說真的，除非你不靠勞保退休，不然最丟臉的，是退休後又老又窮！」而且這不會是永遠都這樣，也許做著做著下一份好的工作就會找上你。

艾倫提醒，記得，在工作上要學會騎驢找馬，空窗期一旦浪費，就是浪費人生。

最後，有些人失業後轉成國保，寄來帳單來宛如失業懲罰金，但艾倫說，政府並沒有強迫一定要繳，雖然國保和勞保共領雙退休金只能選B式，每繳1年國保也只能月領200多而已，但如果仔細算國民年金的回報率，應該很難找到同等保證的退休工具。非弱勢身分每個月大概繳1000元，1年約1.2萬元保費，退休每年卻能領近3千的年金，作為退休工具，回報率也不算太差。

若是勞保曾經有過最高級距，或是規劃把勞保級距調製最高，勞保每繳1年就等於710元月退，這樣就得努力維持勞保不中斷。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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