明年健保費率確定不漲！維持5.17%不調整

衛福部健保會18日召開委員會審議健保署提報的2023年度保險費率方案，建議維持現行費率5.17％不調整，後續將依法陳報衛福部轉報行政院核定。

健保署依據9月協商2023年度醫療給付費用總額結果推算，採付費者方案（8,324億元、成長率2.821％）或醫界方案（8,437億元、成長率4.224％）試算，在維持現行費率5.17％下，2023年底安全準備皆超出1個月保險給付支出，付費者為1.24個月及醫界方案為1.05個月，都符合健保法中安全準備以相當1~3個月保險給付支出為原則的規定，所以健保署提出之方案為維持現行費率5.17％。

2023年對健保收入影響因素包括，明年起調降平均眷口數減少19億元、基本工資調升讓投保金額分級表增加56億元，以及行政院因應健保安全準備不足部分撥補健保基金240億元，整體將使安全準備可達1個月保險給付支出，符合健保法規定，因此委員認為112年健保財務尚可維持，加上考量疫情期間民眾生計受到疫情及通膨影響，因此，同意健保署提出維持現行費率5.17％的方案。

由於2023年度總額將達8,300億元，加上近年健保基金當年收支皆為短絀，未來仍可能面臨必須調整費率，因此健保會委員仍在會中提出許多建言，包括：強化財務收支結構，以及健保署近年推動各項提升醫療服務效率措施（如分級醫療、健保醫療資訊雲端查詢系統等），投入許多資源，希望未來能將節流效益反映在健保支出面的控管。

另外，原訂今年5月中旬上路的健保部分負擔新制，針對門診藥品、檢驗及檢查還有急診部分負擔收費調整，預計可以增加健保近百億元收入，因為疫情暫緩上路。衛福部長薛瑞元日前表示，遲早會重新上路，預計落在今年底或是明年初上路。

健保會將依健保法第24條規定，儘速將2023年度費率審議結果陳報衛福部，並將改善健保財務之建議一併送衛福部參考，後續衛福部尚須轉陳行政院核定，希望明年1月1日前完成2023年費率之公告。

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