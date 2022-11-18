12種疫苗組合保護力曝 這類快追加次世代

針對新冠疫苗保護效益分析，指揮中心發言人莊人祥18日指出，無論是哪種組合，接種3劑疫苗者，在避免中重症及死亡的保護效益上都優於未打滿3劑疫苗者；而前2劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好的保護力。

莊人祥指出，真實世界疫苗保護效益是指不同於疫苗製造商在研發疫苗臨床試驗，由於臨床試驗是非常嚴謹的研究計畫，會有實驗組、對照組或是雙盲試驗等；真實世界是指在真實生活環境下，藥物或是疫苗產生的預防感染、對中重症以及死亡的保護效果。再者，因為牽涉到疫苗接種狀態、通報資料與臨床診斷資料收集，考量資料可得性，所以全人口層次的真實世界疫苗保護效益研究多由各國衛生部、聯邦或政府機關執行。

關於疫苗保護效力計算，莊人祥說明，有兩組人，一組是1萬名有接種疫苗的人、一組是1萬名沒接種疫苗的，而沒有接種疫苗的人中有100人產生重症；有接種疫苗的是30人。因此沒有接種疫苗的人發生重症的機率是1％，有接種疫苗產生重症的機率是0.3％，因此有接種跟沒接種的人發生重症的機率是1:0.3，因此比較重症保護力是有接種疫苗的人可以減少70％感染重症的機率。

他表示，此次分析資料的區間是從2021年3月22日至9月30日，由於9月底時次世代疫苗要開始接種，因此希望了解單劑疫苗的效果；同時此次統計排除外籍人士。

依據效益分析，3劑疫苗廠牌的「中重症」保護效益跟沒有接種的人比較，若是不分年齡層，每個疫苗表現差不多，但是65歲以上可以看到差異，主要是前2劑AZ者的中重症保護效益比較差，從32~54％（其他疫苗廠牌69~90％）。

另外，在「死亡」保護效益部分，他表示，前2劑AZ者的疫苗保護效益比較低，因此建議前2劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好保護力。

指揮中心18日公布疫苗保護效益分析，此項研究的資料庫是自國內開放接種第一劑新冠疫苗開始蒐集，2,300萬人、6,000多萬劑疫苗的去識別化後 資料，並公布5項結論。

1 打疫苗者比起未打疫苗者，可確實減少中重症及死亡的發生。

2. 無論是哪種組合，接種3劑疫苗者，在避免中重症及死亡的保護效益上都優於未打滿3劑疫苗者。

3. 為因應變種病毒株，前兩劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好的保護力。

4. 英國亦進行此項研究，今後指揮中心將定期公布分析結果。

5. 本研究相關數據會進一步投稿國際期刊。

此外，在疫苗死亡保護效益，前2劑AZ者（混打莫德納、BNT、高端）的疫苗保護效益介於61.1％～73.7％；前2劑莫德納者（再打莫德納、BNT、高端）的疫苗保護效益介於87.7％～90％；前2劑BNT者（再打BNT、莫德納、高端）的疫苗保護效益介於91.9％～96.2％；前2劑高端者（再打高端、莫德納、BNT）的疫苗保護效益介於90.3％～95.6％。

從死亡保護效益來看，不分年齡的疫苗保護效益是以BNT+BNT+莫德納的96.2％最高；18-64歲則是莫德納+莫德納＋BNT的96.5％最高；65歲以上則是3劑莫德納的93.1％最佳。

新冠疫苗死亡保護效益。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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