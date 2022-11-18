11/18疫情｜本土+17,952 比上周五降11％

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增18,003例COVID-19確定病例，分別為17,952例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增58例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,952例本土病例，為8,237例男性、9,699例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,874例），高雄市（2,428例），台中市（2,251例），桃園市（1,934例），台南市（1,713例），台北市（1,587例），彰化縣（960例），屏東縣（624例），新竹縣（517例），苗栗縣（473例），新竹市（449例），雲林縣（434例），嘉義縣（331例），南投縣（293例），宜蘭縣（264例），基隆市（228例），花蓮縣（198例），嘉義市（194例），台東縣（116例），金門縣（42例），澎湖縣（38例），連江縣（4例）。

指揮中心指出，今日新增58例本土病例死亡個案，為32例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、54例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月17日至11月15日，死亡日期介於10月24日至11月15日。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國（各1例）移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,863,615例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,730,655例排除），其中8,130,231例確診，分別為37,162例境外移入、8,093,015例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,848例COVID-19死亡病例，其中13,831例本土，個案居住縣市分布為新北市2,760例、台北市1,536例、台中市1,445例、高雄市1,343例、桃園市1,027例、台南市1,023例、彰化縣844例、屏東縣546例、南投縣448例、雲林縣431例、苗栗縣376例、嘉義縣353例、宜蘭縣301例、基隆市300例、花蓮縣240例、嘉義市233例、新竹縣222例、台東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

延伸閱讀

分階段鬆綁！最快11月底實施室外免戴罩

國境再鬆綁 入境總量管制放寬

健保費率明年不調漲 部分負擔遲早上路