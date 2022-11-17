APEC部長會議登場 鄧振中談話內容曝光

APEC雙部長級會議於今（17）日舉辦，我方由行政院政委兼經貿辦總談判代表鄧振中和國發會主委龔明鑫出席。鄧振中在會上表示，我國經濟在全球供應鏈有無可取代的地位，尤其是半導體產值，在當前國際供應鏈重組的挑戰下，理念相近夥伴間的信任是供應鏈產生韌性的基礎。

鄧振中在會上先是提到，恭喜泰國成功主辦本年APEC會議，特別是在生物循環綠色經濟等相關優先領域進展，並讚揚APEC本年各議題及「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）成果，這有助在2040年前打造開放、充滿活力、具韌性且和平的亞太共同體，以實現全體人民及世代共榮。

鄧振中指出，在新冠肺炎疫情後，促進貿易及投資仍為全球經濟復甦的關鍵。我國承諾將採取開放及公平的貿易、投資及良好法制作業等政策，提供企業公平的競爭環境、提升與貿易夥伴的貿易便捷化及合作，並促進亞太區域的透明化及法規可預測性。

鄧振中也說，我國經濟在全球供應鏈有無可取代的地位，尤其我國的半導體產業產值約占全球產值25％。我國經濟是台灣人民過去50年來的努力工作成果，也是在自由貿易體系下，與貿易夥伴間互信及友誼的成果。

鄧振中表示，在當前國際供應鏈重組的挑戰下，理念相近夥伴間的信任是供應鏈產生韌性的基礎。各國應基於互信，共同處理國際經濟的問題。

鄧振中說，我國承諾將續強化以規則為基礎，且以WTO為核心的多邊貿易體系。我國歡迎WTO部長會議（MC12）達成多項成果，並已完成執行服務業國內規章聯合聲明倡議之國內程序。我國呼籲會員必須儘速推動MC12的其他成果，例如漁業補貼、電子商務聯合聲明倡議、WTO改革等，以利為MC13奠定成功的基礎。

鄧振中說，歷經數年的新冠肺炎疫情後，我們必須重新連結區域的各項合作。隨著數位經濟快速興起，不僅可創造大量經濟機會，更能為我們推動永續、創新及包容性等領域帶來更多機會。

鄧振中說，依據2022年IMD全球數位競爭力調查報告顯示，台灣在「大數據應用與分析」指標上排名第2（較2021年上升2名），我國將持續強化數位競爭力、維護網路安全，並推動數位轉型以促進貿易便捷化。

鄧振中說，我國支持APEC領袖就「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）承諾，並將尋求亞太地區發展強勁、平衡、安全、永續及具包容性的成長。

鄧振中說，我們將確保所有人都能從貿易中獲益。我們將遵循領袖願景，強化經濟成長的品質，以為各界帶來幸福，包含中小企業、婦女、原住民、青年及其他弱勢族群。

鄧振中說，我國非常重視婦女可以充分及平等參與各類經濟活動，並將排除各項障礙，故我國女性國會議員比例達41.6％，居亞洲第一。

鄧振中說，我國高度重視有效及永續管理自然資源的重要性。我國在2021年整體再生能源設置較2016年提高近2.5倍，其中太陽光電成長逾5倍；離岸風電之2座示範風場分別於2019及2021年併網商轉。2020年森林覆蓋率提升至60.71％，大幅高於全球平均值30％，且2021年底工業廢棄物再利用率達81.1％。

鄧振中說，感謝泰國成功主辦2022年APEC。我國將和APEC各會員國一起，與2023年APEC主辦國美國緊密合作，以利APEC順利成功。

鄧振中：我數位科技促進互相連結 聚焦3面向

行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中今（17）出席APEC AMM工作午餐發言指出，我方對於用數位科技促進區域相互連結之經驗與看法，聚焦於下列三個面向：基礎建設、安全防護、連結性。

鄧振中談話提到，當大多數國家之經濟受新冠疫情衝擊時，台灣成功地在2020年達成3.36％之經濟成長，並在2021年達成6.57％。

鄧振中說，2021年台灣出口額4,464億美元，進口3,820億美元，年成長率分別為29.34％及33.48％。

鄧振中說，依據瑞士洛桑管理學院（IMD）2022年發布之最新世界競爭力排名，台灣競爭力較前次上升1名，為全球第7名。

鄧振中分享我方對於用數位科技促進區域相互連結之經驗與看法，聚焦於下列三個面向：基礎建設、安全防護、連結性。

鄧振中說，首先是基礎建設。一個經濟體的數位轉型，須改進數位基礎建設、制定適當法規架構、提升民眾數位認知與能力以消除數位落差，並鼓勵數位科技之創新、發展與運用。

鄧振中接著說，近年來數位科技快速發展，我們將數位轉型列為優先推動之政策。在推動過程中我們體認到，成功的數位轉型政策須要以廣泛、全面、協調的方式推動。

鄧振中說，為此我們於8月成立一個新的部會－數位發展部，以促進數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設之規畫，以達成全面且包容數位轉型。

鄧振中表示，第二是安全防護。任何涉及數位科技發展之完善政策，皆須納入資安防護機制，防止資訊洩漏與濫用。成功的資訊安全作為可提升人們對數位科技的信心，對數位轉型之有效推動及數位經濟的加速發展至關重要。

鄧振中說，資訊安全是跨領域的議題，APEC當對此有更多關注。目前APEC經濟體已在相關次級小組展開資安相關工作，包括在Digital Economy Steering Group 與Telecommunications and Information Working Group下進行者。鑒於資安之重要性與日俱增，我們認為APEC經濟體應對此有更多討論與合作。

鄧振中指出，最後是連結性。欲完整發揮數位科技促進區域相互連結與經濟成長之潛力，我們需要更多政府間的合作，以消除數位障礙，促進跨境貿易、資料與人員的流通。

鄧振中說，為探討推進數位合作方式，我們已準備好與理念相同夥伴更深入商討簽署數位經濟協定，以促進更多區域內相互連結，同時促進共同利益。我方期盼能參與更多討論。

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