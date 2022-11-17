史上最大投資抵減 新興科技產業也適用！

針對行政院提出《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，經濟部長王美花今日於行政院會後記者會中表示，只要在台灣研發，符合一定研發規模，就可以適用，不限台商或外商，研發和設備支出的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額50％。

王美花指出，對於研發費用的認定，未來將以子法來規範，經濟部和財政部會針對國內研發狀況做更精細的確認，日後在子法中規範相關金額。

她也強調，本次產創條例修法並沒有適用於半導體產業，只要是下世代新興重要科技產業，例如5G、電動車、低軌衛星等，都可以適用。

王美花表示，國際上的科技競爭戰中，大家都選擇半導體做特別補助或優惠，原因是，第一，疫情期間缺少車用晶片，各國發現到，好幾萬的車子，卻少了幾百元的晶片，影響汽車產業這麼大。對重要產業影響很大。

第二，半導體是各項先進科技的重要零組件，製造又非常困難，各國這才發現半導體對產業不斷鏈是這麼重要，因此美國、韓國、日本、歐盟，都提出高額補貼。因此台灣就要想，如何讓國內半導體有更好發展。

政府認為，第一，有很多競爭者要進來，第二要維持領先地位，第三是台灣要採取什麼作為。王美花表示，經過策略思考後，對台灣要持續半導體發展，以及推動下世代新興產業，要拿出可行方案來，經過經濟部與財政部多次討論後，採用租稅優惠方式，在現有規範之下，再對關鍵產業提供更多租稅優惠。

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