出發前往APEC 張忠謀:盡力表達台灣訴求

曼谷APEC經濟領袖會議將於11月18、19日舉行，總統蔡英文委由台積電創辦人張忠謀出席，張忠謀今日登機出發前表示，這是4年以來首次面對面的APEC會議，他會傳達蔡英文的訴求，並利用機會與其他領袖交換意見。

張忠謀在夫人張淑芬的陪伴下，下午1點30分搭機前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，上一次APEC經濟領袖會議已經是2018年在巴布亞紐幾內亞，後來因為智利首都暴動，以及新冠肺炎衝擊，讓馬來西亞、紐西蘭APEC經濟領袖會議以線上方式舉行。

張忠謀行前表示，這是4年以來首次面對面APEC會議，也是他第6次接受總統任命，去參加APEC，他對APEC的程序已經非常熟悉，恐怕比許多領袖更加熟悉。

張忠謀指出，日前總統任命他擔任領袖代表時，已經給他好幾個台灣想在APEC表達的重點，他會遵照蔡英文的指示，盡力表達台灣的訴求。

另外，張忠謀也希望有機會再現場與各國領袖們進行非正式會談，或是在場邊盡量利用機會做意見交換，希望這次4年來首次面對面的APEC會議能有更多收穫。

日前蔡英文舉行記者會，宣布由張忠謀代表出席APEC經濟領袖會議，請張忠謀傳遞3項立場：一、必須正視區域內意見分歧，努力在貿易自由開放與公平競爭之間，經濟發展與包容永續之間，取得適度平衡，進而發展出前瞻進步，可以被共同遵循的經濟架構與規則。

二、讓各國更加重視台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備關鍵影響力，同時願和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性產業供應鏈。三、展現台灣追求經濟永續發展決心與努力，大力推動綠色轉型、對弱勢照顧等。

張忠謀則是希望，除表達台灣要跟可信任夥伴建立安全又富有韌性的供應鏈，尤其是電子供應鏈外，氣候變遷台灣已做很多工作，要把台灣的努力，藉APEC會議告訴會員和全世界。

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