11/17疫情｜本土＋20,078例 死亡＋77例

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增20,127例COVID-19確定病例，分別為20,078例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增77例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,078例本土病例，為9,188例男性、10,884例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,316例），高雄市（2,670例），台中市（2,545例），桃園市（2,115例），台南市（1,949例），台北市（1,837例），彰化縣（974例），屏東縣（657例），新竹縣（577例），雲林縣（469例），新竹市（469例），苗栗縣（464例），嘉義縣（368例），南投縣（363例），宜蘭縣（323例），基隆市（318例），嘉義市（235例），花蓮縣（223例），台東縣（119例），金門縣（43例），澎湖縣（39例），連江縣（5例）。

指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為46例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、76例具慢性病史、58例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月7日至11月14日，死亡日期介於10月25日至11月14日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為29例男性、20例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國（4例），中國、韓國、斯洛伐克、印尼（各1例）移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,840,554例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,725,592例排除）， 其中8,112,234例確診，分別為37,113例境外移入、8,075,067例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,791例COVID-19死亡病例，其中13,774例本土，個案居住縣市分布為新北市2,755例、台北市1,535例、台中市1,432例、高雄市1,336例、桃園市1,024例、台南市1,018例、彰化縣837例、屏東縣545例、南投縣446例、雲林縣425例、苗栗縣374例、嘉義縣353例、基隆市300例、宜蘭縣297例、花蓮縣240例、嘉義市233例、新竹縣222例、台東縣183例、新竹市150例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

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