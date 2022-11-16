交長王國材：公共運輸全台補助 估需26億元

九合一選舉倒數，民進黨北北基桃市長候選人日前宣布推動每月1,200元的「首都通交通月票」。交長王國材16日表示，全國都會有交通補助，且至少補助一半經費；初估若推展到全國會需要26億元經費。

綠營在月初提出「首都通交通月票」每張1,200元，除雙北捷運外，還納入公共自行車、台鐵、國道客運、機場捷運等運具，適用範圍從雙北擴增至基隆、桃園，預計每年需要35億元經費。

立委在交通委員會質詢時詢問交通部預算來源從何規劃，且補助金額多少。王國材回應，以往中央對於地方交通補助多是建設性補助，僅前交長林佳龍曾考慮過針對財政比較差的非六都地區提交通虧損補助。他表示，正在研議促進公共運輸使用補助，且會朝全國均適用來規畫，而北北基桃部分整體計畫初估35億元，中央至少會補助一半約18億元。

王國材表示，這幾年公共運輸使用率並未顯著提升，交通部希望藉由補貼提升民眾公共運輸使用率；目前規劃不只是北北基桃，全國都可來規劃，看各縣市創意，不一定是公共運輸月票。

王國材說，若推展到全國經費預估會超過52億元，中央至少會補助一半逾26億，但金額僅是初估。交通部已和主計總處在討論補貼金額來源，因補助經費並未列在審查中的明年度預算，是否要先墊錢、放在「公路公共運輸服務升級計畫」裡面以後再補，或採用其他方式，仍要討論。