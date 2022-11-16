11/16疫情｜本土+22,631比上周三降8.7％

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增22,692例COVID-19確定病例，分別為22,631例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增69例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,631例本土病例，為10,533例男性、12,083例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,819例），高雄市（3,046例），台中市（2,815例），桃園市（2,591例），台北市（2,085例），台南市（2,072例），彰化縣（1,105例），屏東縣（738例），新竹縣（631例），苗栗縣（545例），新竹市（530例），雲林縣（526例），嘉義縣（395例），南投縣（361例），宜蘭縣（336例），基隆市（322例），嘉義市（248例），花蓮縣（245例），台東縣（130例），金門縣（49例），澎湖縣（37例），連江縣（5例）。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為43例男性，26例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、66例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月21日至11月13日，死亡日期介於10月25日至11月13日。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，29例男性，32例女性；年齡介於20多歲至80多歲，分別自泰國（2例），日本、馬來西亞（各1例）移入，另57例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,815,267例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,720,430例排除），其中8,092,118例確診，分別為37,073例境外移入、8,054,991例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,714例COVID-19死亡病例，其中13,697例本土，個案居住縣市分布為新北市2,744例、台北市1,525例、台中市1,424例、高雄市1,316例、桃園市1,023例、台南市1,016例、彰化縣827例、屏東縣543例、南投縣441例、雲林縣423例、苗栗縣372例、嘉義縣353例、基隆市298例、宜蘭縣296例、花蓮縣240例、嘉義市233例、新竹縣221例、台東縣183例、新竹市150例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心16日公布新增22,692例COVID-19確定病例，分別為22,631例本土個案及61例境外移入。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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