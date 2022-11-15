支持跨國研發 經濟部與歐盟展開6G合作

經濟部技術處15日於臺大醫院國際會議中心與歐盟執委會資通訊總署(DG CONNECT)共同舉辦「臺歐盟6G SNS聯合研討會(EU-Taiwan Joint 6G SNS Workshop)」，分享臺歐盟合作的5G計畫應用成果案例，說明6G產業發展先期研發規劃，並邀請歐盟分享「展望歐洲(Horizon Europe)」架構下智慧網路和服務計畫SNS (Smart Networks and Services)現階段包括B5G到6G的規劃、計畫與展望願景，共同研討臺歐盟未來6G合作方向。

經濟部技術處處長邱求慧表示，臺灣以半導體及資通訊供應鏈能量聞名，而歐盟在創新技術架構及應用上更是領先全球，雙方產業價值鏈極具互補性。自2016年起開始攜手合作，雙方共投入1,800萬歐元，總計10國、超過30個產學研團隊加入，應用在智慧製造及無人機防救災等領域，共支持4個計畫，累積成果豐碩。臺灣於2022年初啟動6G跨部會方案，包括國科會、經濟部、數位部都共同參與，推動6G雛型系統與國際合作、跨域應用、頻譜規劃及資安發展，規劃在2028年建立6G商用試驗專網，雙方應能在6G及半導體等領域技術及商業化強化合作關係。

歐盟代表、歐盟委員會資通訊總署未來連接系統副處長伯納德(Bernard Barani)認可歐盟與臺灣在5G發展的合作品質。他表示，臺歐盟的夥伴關係應在6G發展的背景下持續進行，以加強6G全球供應鏈能量。歐方官方代表歐盟智慧網路和服務聯合機構(SNS-JU)主席威爾庫克(Colin Willcock)致詞時提到，臺灣在資通訊和微電子等領域全世界有目共睹，有很堅強的端到端產業鏈，以及快速開發原型設備的能力，相信臺灣與歐盟產業攜手合作，將能加速全球發展6G SNS生態系。

這次研討會除臺歐官方代表出席外，國家科學及技術委員會科技政策諮詢專家室主任蔡志宏、工業技術研究院資訊與通訊研究所所長丁邦安、「下世代通訊系統關鍵技術研發專案計畫」專案召集人吳宗霖，及臺歐盟計畫執行機構，包括中華電信、聯發科、仁寶、廣達、和碩、明泰、亞旭、資策會及工研院等均共同出席，活動吸引線上及現場近200人參加。

臺歐盟「5G主題式徵案」(Targeted Opening Call, TOC)迄今已合作2期，本日活動展出最近一期的2項計畫，包括5G-Dive是臺歐共同開發的雲霧邊緣運算技術與平台，在歐洲以智慧工廠為場域，在臺灣則以無人機防救災作為驗證應用；5G-CONNI則是臺歐夥伴共同開發遠距MR協作等應用，在臺灣智慧機械中心及德國BOSCH工廠分別建置5G專網後進行互通互連，並共同協作驗證智慧工廠等應用。

歐盟6G-IA將於明年率團訪臺，經濟部將規劃推動臺歐盟雙方產業協會2023年共同簽署合作備忘錄，屆時雙方將更能聚焦6G合作議題，並擴大合作領域，建立長期策略夥伴關係，共創雙贏。

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