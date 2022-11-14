府回應習拜會 台海和平是國際共同期待

關於媒體詢問美國總統拜登與中國國家主席習近平會面相關議題，總統府發言人張惇涵14日晚間表示，欣見拜登重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為。這也再次充分展現，台海的和平穩定是國際社會的共同期待。

張惇涵再次強調，持續站穩「四個堅持」、持續強化「四大韌性」，就是台灣的立場。「我們的立場很堅定，就是國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項。而維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。」

張惇涵表示，蔡英文總統執政以來，遵守承諾、維持現狀，遇到壓力不屈服、得到支持不冒進。這幾年來，國際社會未曾把台灣當作破壞現狀的一方，而是愈來愈將台灣的民主與安全，視為國際秩序和平穩定的關鍵。

張惇涵表示，台灣人民會堅定守護自由民主的普世價值，堅定守護台灣民主自由的生活方式。而台灣作為國際及區域負責任的一員，將持續與理念相近國家緊密合作，維護台海及印太地區的和平穩定與繁榮發展。

蔡英文所談的四個堅持就是：「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

四大韌性就是強化包含持續打造更精實的經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力，打造堅韌之島。

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