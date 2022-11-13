11/13疫情｜本土+18,571 連兩天低於2萬

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增18,611例COVID-19確定病例，分別為18,571例本土個案及40例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,571例本土病例，為 8,474例男性、10,078例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,960例），高雄市（2,538例），臺中市（2,398例），桃園市（1,966例），臺南市（1,801例），臺北市（1,608例），彰化縣（948例），屏東縣（562例），雲林縣（511例），新竹縣（508例），苗栗縣（426例），新竹市（412例），南投縣（363例），嘉義縣（341例），基隆市（266例），宜蘭縣（265例），嘉義市（254例），花蓮縣（204例），臺東縣（138例），金門縣（60例），澎湖縣（39例），連江縣（3例）。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為37例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月20日至11月10日，死亡日期介於10月20日至11月10日。

指揮中心說明，今日新增40例境外移入個案中，為19例男性、21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（3例），美國、荷蘭、奧地利及加拿大（各1例），另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月11日。

（中時新聞網 楊雅婷）

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