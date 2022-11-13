張忠謀任領袖代表出席曼谷APEC

2022年曼谷APEC將於11月18日至19日登場，總統蔡英文第五度委任台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，出席APEC經濟領袖峰會。行政院政委鄧振中、國發會主委龔明鑫出任雙部長會議。

這次是張忠謀第六度擔任APEC領袖代表、第五次接受蔡英文委任。蔡英文表示，這次將請張忠謀向APEC成員國傳達3項立場：一、必須正視區域內意見分歧，努力在貿易自由開放與公平競爭之間，經濟發展與包容永續之間，取得適度平衡，進而發展出前瞻進步，可以被共同遵循的經濟架構與規則。二、讓各國更加重視台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備關鍵影響力，同時願和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性產業供應鏈。三、展現台灣追求經濟永續發展決心與努力，大力推動綠色轉型、對弱勢照顧等。

張忠謀希望，台灣處在相當挑戰性的環境中，APEC是台灣最重要國際會議場合，蔡總統希望他充分對會員國，甚至對全世界傳遞訊息，除表達台灣要跟可信任夥伴建立安全又富有韌性的供應鏈，尤其是電子供應鏈外，氣候變遷台灣已做很多工作，要把台灣的努力，藉APEC會議告訴會員和全世界。

他也強調，在非正式場合也有和其他國家領袖一對一談話機會，會傳達台灣的立場和尋求大家的支持。至於這次如何與習近平等會員國家領袖互動，備受關注。