11/13前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/14（一）
|高通新品國際發表會
中橡法說會、台泥法說會
|11/15（二）
|央行公布10月銀行辦理人民幣業務概況
央行代財政部標售250億元5年公債
微軟DevDays Asia 2022 亞太技術年會開幕記者會
東元法說會、健椿線上法說會
創業投資公 會TVF舉辦台灣創投論壇：數位經濟場
|11/16（三）
|勞動部公布最新無薪假統計
李國鼎科技發展基金「人才高峰論壇-重塑21世紀人才競爭力」
2022 CRIF （ONLINE）FORUM 全球科技競逐產業新革命–BI.AI打造綠色智造供應鏈
亞德客-KY法說會
漢神百貨週年慶造勢大會
|11/17（四）
|亞德客法說會
卡地亞101店擴大改裝開幕
|11/18（五）
|張忠謀出席曼谷APEC領袖峰會
上銀、大銀線上法說會
國際財經焦點
|11/14（一）
|歐元區9月工業生產
芬蘭10月CPI
印度10月CPI
|11/15（二）
|美國10月PPI
歐元區第三季GDP修正值
日本第三季GDP初值
泰國第三季GDP
|11/16（三）
|美國10月零售銷售、工業生產
加拿大10月新屋開工
英國10月CPI
|11/17（四）
|美國上週初領失業救濟金人數、10月新屋開工率
歐元區10月CPI
新加坡10月非石油出口
菲律賓央行決策會議
|11/18（五）
|美國10月新屋銷售
法國第三季失業率
日本10月CPI
陸港澳焦點
|11/14（一）
|港股騰訊音樂、零跑科技、名創優品公布第三季財報
|11/15（二）
|10月城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、失業率
港股高鑫零售公布第三季財報
第24屆中國國際高新技術成果交易會（高交會）在深圳舉行，至19日
|11/16（三）
|港股騰訊、阿里巴巴公布第三季財報
2022中國國際數位經濟博覽會在石家莊舉辦
|11/17（四）
|10月Swift人民币在全球支付中占比
港股中通快遞公布第三季財報
香港8月～10月失業及就業不足統計
|11/18（五）
|美股中概股京東公布第三季財報
台股一周焦點
|11/14（一）
|法說會
|台泥、國際中橡、永裕、藥華藥、瑞昱、勤誠、盛達
|11/14（一）
|新股買賣
|虎門科技
|11/15（二）
|除息
|力達-KY
|11/15（二）
|法說會
|東元、華擎、瑞鼎、日電貿
|11/16（三）
|法說會
|欣欣、華夏、英利-KY、凡甲、堡達、倉和
|11/17（四）
|除息
|橋椿、太設、宏正
|11/17（四）
|法說會
|今國光、嘉裕、生達、台聚、健喬、太醫、保瑞
|11/18（五）
|法說會
|璟德、神準、韋僑、德律