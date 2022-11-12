確診者投票恐挨罰 薛瑞元：事後查證容易

九合一大選將至，中選會定調確診者不可外出投票，中央流行疫情指揮中心昨指出，不會提供確診者名單給選務單位，亦不會在投開票所受理「違反隔離規定」的檢舉。對於確診者若外出投票，衛福部長薛瑞元今表示，事後的查證很容易，有去投票就會有紀錄，「老實講，跑都跑不掉」。

指揮官王必勝昨表示，不管是指揮中心或地方衛生單位，都不會提供確診者的名單給選務單位做核對，也不會因此而拒發選票給民眾；投票當天不會在投開票所受理「違反隔離規定」的檢舉，以維持現場秩序。

薛瑞元今出席台灣醫學週時，媒體詢問確診者若前往投票，是否會開罰20萬元，他表示有可能，事後的查證很容易，有去投票就會有紀錄，確診不確診，指揮中心也查得到，「一鉤稽的話，老實講跑都跑不掉，所以事後的追查是相對容易的」。

口罩政策方面，指揮中心預計第1階段以室內和室外區分，第2階段則正面表列「需戴口罩之場所」。王必勝表示，對於鬆綁的時間點，要觀察幾項指標，包括確診個案數是否已低於這波疫情起點、現有醫療量能是否侷促，以及呼吸道傳染病監測狀況。

由於疫情之初，每周確診數約15萬。媒體詢問，是否達到這個指標，第1階段的鬆綁就會先上路？薛瑞元回應，需要綜合判斷，有的指標在邊緣，還沒達到，但整體狀況可以，也可以來做開放的考慮。

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