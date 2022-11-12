台經院：今年GDP成長不保4 明年不保3

台灣經濟研究院11日公布台灣經濟最新預測，預估2023年GDP成長率為2.91％，較2022年更新後的3.45％，減少0.54個百分點。值得注意的是，對台灣經濟向來最樂觀的台經院，不僅認為今年GDP年增不會保四，經濟成長率僅3.45％，且預期明年不會保三。

台經院長張建一指出，今年原本預期全球經濟可望持復甦，不過俄、烏在第一季爆發軍事衝突，接連引發能源及原物料價格大漲，牽動高通膨和緊跟的升息循環，美、歐、大陸的需求都明顯下滑，台灣出口成長趨緩，廠商投資轉為保守，下半年經濟支撐由外銷轉內需，展望明年台灣經濟成長亦主要仰賴民間消費的支撐。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年主要經濟體為抑制通膨而陸續升息，各國製造業活動已明顯放緩，加上俄烏戰事未解及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，所幸本土疫情衝擊已漸淡化，政府相關防控措施大幅開放，內需消費及相關產業表現轉佳。

台經院分析，在明年GDP年增2.91％的預測值中，民間消費貢獻1.96個百分點，固定資本形成0.85個百分點，國外淨需求則會出現-0.39個百分點的負貢獻。預估明年上半年景氣谷底轉折約在2月以後，下半年將逐季走升，四個季度年增率分別為2.4％、2.5％、3.13％、3.52％。

基於民間消費已自今年下半年接棒出口，支撐經濟動能，台經院預測明年民間消費成長率為4.32％，較今年修正後成長率3.44％增加0.88個百分點，包括府防疫管制措施已大幅放寬，國人出國與外出消費意願增加，跨境旅遊可望為消費添動能，加上基本工資與基本生活費調高等因素，挹注家庭可支配所得，帶動民間消費成長動能；但仍需關注不利因素，如近期物價上升，加上金融資產大幅縮水，地緣政治風險升溫，令民眾消費更加謹慎，將抑制消費成長。

此外，經過今年的通膨威脅，台經院指出，隨著國際原油等原物料價格回跌及比較基期墊高，國內通膨壓力可望趨緩，故預測2023年消費者物價指數CPI成長率為1.95％；躉售物價指數WPI則可望揮別連2年的雙位數上揚，迎來後疫情的第一次大幅萎縮至-1.52％。

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