預測明年經濟不保3 龔明鑫：不用太悲觀

台經院今（11）日發布經濟預測，預估我國今年經濟成長率分3.45％，明年則「不保3」僅2.91％。對此，國發會主委龔明鑫表示，存貨去化的問題在明年下班年會恢復正常，「所以應該不用太悲觀」。

對於台經院11日預測明年經濟成長率保3落空，龔明鑫下午出席淨零轉型策略研究成果發表論壇，會前接受媒體聯訪表示，方向上還是要穩住內需，擴大財政公共建設，這個方向不會變。

龔明鑫說，明年有三個短期挑戰，第一個是美國升息造成需求上減緩；二是俄烏戰爭導致供應鏈跟物價情況受到衝擊；第三是中國大陸經濟下行，實施清零政策。

龔明鑫說，看起來昨美國物價上漲率有點收斂，從8％降到7％，看起來比原來預期好一點，會不會改變升息政策還會觀察，惟解讀都比較正向，美國股市一天上漲大概1,000點，台灣股市也跟著上漲；此外，俄烏戰爭也趨緩，比較不清楚是中國大陸經濟狀況，如果釐清會對未來局勢清楚一點。

媒體追問，明年經濟成長率會不會到3？龔明鑫坦言明年第一季、第二季還是存貨去化問題，預估第一季或是最晚第二季會告一段落，下半年就會恢復正常，所以要看下半年狀況，不用太悲觀，經濟是瞬息萬變。

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