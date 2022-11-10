開放逐桌敬酒+口罩鬆綁? 指揮中心這樣說

衛福部長薛瑞元今天透露，12月將進一步鬆綁我國防疫規範，擬開放逐桌敬酒措施，中央流行疫情指揮中心今天表示，逐桌敬酒預計會與口罩鬆綁政策一併討論，但是否會同步上路，仍有待進一步確認。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，由於逐桌敬酒與年底尾牙、大型聚餐活動較有關連，因此是否會與口罩鬆綁一併於11月上路仍未定，但這兩項政策確實可一併請專家進行討論。

ACIP召集人李秉穎今天指出，新冠疫情雖然告一段落但仍尚未結束，必須要等死亡率低於萬分之10才能視為流感化，宣告疫情結束。指揮中心發言人莊人祥對此認為，目前國內的新冠死亡率約萬分之17，仍高於流感的死亡率，距離流感的死亡率仍有段差距，尚待進一步努力。

莊人祥說，結束新冠疫情不單是看死亡率降低，還要討論口服抗病毒藥物的使用，以及輕症防護上的常規化建立，這都需要等配套措施完成後才能視為流感、感冒看待。

為因應變異病毒株侵襲，莊人祥也提醒，今天我國採購的莫德納BA.5次世代雙價疫苗已到貨，預計在11月18日起開始配送，將請各縣市衛生局預先規劃當日起的接種服務，只要是12歲以上民眾都可以接種。

至於BA.5次世代疫苗是否也對XBB、BQ.1變異株有效，羅一鈞坦言，國際間確實看到次世代疫苗對XBB、BQ.1變異株的感染保護下降，但預防重症、死亡的效果不變，當前接種疫苗並不是為避免感染，預防重症、死亡才是重點，因此還是呼籲國人踴躍接種疫苗。

（中時 陳人齊）

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