台美貿易倡議首談結果 最快11/10出爐

台美21世紀貿易倡議啟動談判後的首次會議，於8到9日在美國紐約舉行，目前談判已經進到尾聲，行政院經貿辦最快明（10）日以新聞稿說明結果。根據華爾街日報（WSJ）指出，台美為期兩天會談，旨在美中緊張局勢加劇之際，加強美台經貿關係。此外，儘管11項議題估計明年才會簽完協議，我方仍希望未來幾個月在部分領域先有「收穫」。

台美21世紀貿易倡議自8月中宣布啟動談判，花費近3個月終於敲定首次會議時間。台美雙方8日、9日召開首次談判會議，我國由副總談判代表楊珍妮率團赴美國紐約參加首場會議，美方則由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領。據悉，11項議題中，貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務等四項有望優先談判。

華爾街日報也提到，5月份美國已啟動印太經濟架構（IPEF），反映了拜登政府加強與該地區友好國家經濟關係，以抗衡中國的努力。

華爾街日報寫道，台灣曾表示有興趣加入IPEF，但美國選擇了雙邊形式來加深與台灣關係。與IPEF一樣，台美倡議並不是按照傳統的貿易協議來設計的，傳統貿易協議涉及降低關稅以增加貿易，這項倡議則涵蓋了一系列加強雙邊關係的問題，如貿易便捷化、標準、農業、數位貿易等議題。

華爾街日報說，儘管如此，美國商業團體和貿易專家仍對這一倡議表示歡迎，主因是目前台灣作為貿易夥伴的地位日益突出，特別是台灣在全球先進製程半導體供應方面具有優勢地位。

華爾街日報還說，11月中下旬，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)將前往亞洲參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，屆時可能會與台灣貿易代表、經貿辦總談判表鄧振中會晤。

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