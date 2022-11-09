11/9疫情｜本土+24,798 死亡增66例

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增24,857例COVID-19確定病例，分別為24,798例本土個案及59例境外移入；另確診個案中新增66例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,798例本土病例，為11,395例男性、13,389例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,053例），高雄市（3,565例），台中市（3,381例），台南市（2,419例），桃園市（2,343例），台北市（2,194例），彰化縣（1,149例），屏東縣（889例），新竹縣（634例），新竹市（610例），雲林縣（592例），嘉義縣（496例），苗栗縣（471例），南投縣（454例），宜蘭縣（392例），基隆市（348例），嘉義市（328例），花蓮縣（201例），台東縣（160例），金門縣（54例），澎湖縣（48例），連江縣（17例）。

指揮中心指出，今日新增66例本土病例死亡個案，為36例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月17日至11月6日，死亡日期介於10月7日至11月6日。

指揮中心說明，今日新增59例境外移入個案中，為26例男性、33例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自奧地利、日本、越南、義大利、菲律賓（各1例）移入，另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至11月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,640,717例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,684,100例排除），其中7,953,885例確診，分別為36,776例境外移入、7,917,055例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,313例COVID-19死亡病例，其中13,296例本土，個案居住縣市分布為新北市2,689例、台北市1,499例、台中市1,362例、高雄市1,274例、桃園市1,001例、台南市989例、彰化縣778例、屏東縣522例、南投縣418例、雲林縣416例、苗栗縣362例、嘉義縣340例、基隆市291例、宜蘭縣286例、花蓮縣232例、嘉義市223例、新竹縣216例、台東縣182例、新竹市149例、澎湖縣34例，金門縣33例；另17例為境外移入。

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