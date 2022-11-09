國慶煙火無人機隊全陸製 廠商有雷虎蹤影

今年國慶煙火在嘉義縣故宮南院施放時，「無人機國家隊」在夜空排列出國旗圖案，當時被譽為台灣之光，但國民黨立委魯明哲昨於立法院院會爆料指出，當晚表演的無人機國家隊使用的機具與軟體皆來自大陸深圳公司。他質疑，「金門來一台大陸無人機就拚命打下來，蔡英文總統頭上有5、600台陸製無人機在飛卻不知道，真是國家之恥。」閣揆蘇貞昌聽聞後震怒，「寧可不要有這種表演！」當場責成行政院政委羅秉成調查清楚。

魯明哲質詢時，先稱讚這家「台灣希望創新公司」技術很厲害，先後在國慶晚會、日月潭、澎湖、故宮南院等都有表演，這家公司的無人機可以自動編隊、自動補位，5年前在台灣要找無人機還買不太到，沒想到5年內無人機進步神速。

交通部長王國材呼應魯明哲，相當滿意地細數台灣無人機發展成果，已經幾十家廠商進駐在嘉義的無人機創新研發中心。不過，魯明哲話鋒一轉，直言他仔細一查，卻被震撼到了，不是因為技術厲害，「而是看到一排排簡體字」。

魯明哲指出，國慶當天的圖樣，包含國旗與保土衛國的無人機飛行途徑，都是在深圳的高巨創新公司所代工，展演的無人機操控系統，從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，全都是大陸公司高巨創新（EMO）的產品，「只有電池裡的電是台灣造的」。魯明哲諷刺地說，「我們只贏了一件事，那就是用大陸製的無人機畫出中華民國國旗而已。」

他還透露，國慶當天要操作無人機時，爆料者說廠商還把電腦螢幕壓低到30度角，不讓國安人員發現編排系統是深圳公司的系統。

蘇貞昌聽聞後震怒，「寧可不要有這表演，搞什麼，中國的5、600台在天上飛，自吹自擂用不著這樣。」蘇請相關部會包括交通部民航局、NCC以及故宮等，責成羅秉成督導調查清楚。

立法院祕書處8日回應，國慶煙火晚會由嘉義縣政府辦理，行政院長蘇貞昌已於答詢時要求政委羅秉成徹查，調查結果屆時應會對外說明。

魯明哲最後也補充，「台灣希望創新」董事之一的陳冠如，其投資代表的法人雷虎科技股份有限公司，已通過國防部審議專案，將進軍國防工業，政府也應就這部分好好調查。