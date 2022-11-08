出口連二黑 Q4恐陷負成長 今年最慘一季

10月出口連二黑，但表現優於預期！財政部8日公布10月進出口統計，出口金額399.3億美元、年減0.5％，減幅不到1％，統計處長蔡美娜指出，主要是電子零組件、資通產品，還有蘋果新機拉貨，止住總出口跌勢，若剔除電子零件與資通產品，出口減幅為9.8％。展望第四季恐落入負成長態勢，為今年最慘一季。

10月出口減幅優於預期，進口也止跌回升，10月進口金額369.5億美元，年增8.2％，主要受到發電需求、能源價格上揚，推升化石燃料輸入額；半導體資本進口設備創新高，則推升資本設備購置進口額。其中，資本設備進口創下單月新高，年增15.9％，機械設備也年增22.6％。

蔡美娜指出，今年上半年與下半年出口規模可說是「涇渭分明」，且有違常態，下半年出口規模比上半年差，這是七年來首次見到，她判斷11月出口值會落在383億～395億美元，預估區間為年減8％至年減5％，呈連三黑。

她直言，在國際間吹來一陣又一陣逆風下，不會改變出口趨緩既定事實，預估第四季很可能會淪為負成長，即使有增長也會是最弱小的增幅，且明年上半年「去化庫存」仍將會是主流。

蔡美娜分析，幾個指標也顯示未來出口表現不佳，一是，IHS預估明年全球經濟成長率1.4％，幾乎是今年的一半。二是，亞洲主要出口國家包含中國大陸、韓國都出現負成長。三是，台積電法說顯示，終端消費需求轉弱，第三季營收是高峰，明年上半年會有庫存調整的衝擊，台積電也已緊縮資本支出，半導體產業會步入衰退。

檢視10月各產業別狀況，蔡美娜指出，11項類別中，有八項衰退，光學器材因消費性電子產品需求疲弱，客戶持續消化庫存，年減42％，基本金屬、塑化產品、紡織品隨終端消費動能低迷，減幅擴大至18.5％～28.7％。相對的，電子零組件、資通與視聽產品，受惠數位化及雲端資料服務帶動電腦零附件、網通產品出貨，年增15.9％、11.4％。

出、進口相抵，10月出超29.9億美元，年減29.9億美元；累計前十月出超436.7億美元，年減92.3億美元。

儘管10月出口連兩黑，未來前景不樂觀，蔡美娜指出，累計前十月進、出口值仍創歷年同期最高，分別年增17％、12％，全年出口規模創歷史新高仍「毫無懸念」。