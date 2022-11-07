龔明鑫：台對立陶宛投入已逾3千萬歐元

國發會主委龔明鑫7日以錄影方式在「台立合作成果發表酒會」上向立陶宛表示，台灣對立陶宛的投資、融資及政府用在兩國產業合作的投入，總計已逾3千萬歐元，這只是開端，未來還會有更多的投資。

我駐立陶宛代表處7日舉行「台立合作成果發表酒會」，立陶宛經創部長雅莫內特出席酒會，並宣布立陶宛駐台貿易代表處於今日揭牌運作，龔明鑫也以錄影方式於線上報告一年來兩國經濟合作推動的進展。

龔明鑫表示，去年自己曾率團訪立陶宛，雙方簽署了六個備忘錄（MOU），這一年來他盡力落實MOU及相關合作計畫，他表示，有關投資方面，已委由台杉進行運作，目前有一家已獲通過，將投資350萬歐元，還有兩案可能在月底或下月初通過審查，總計三案將投資1千萬歐元。

在融資方面，交由輸出入銀行負責，龔明鑫表示，已有兩案在審核中，最快在月底可以審核通過，融資金額為900萬歐元。此外，我國政府也拍板超過1千萬歐元用在兩國產業合作上，包括半導體、電動車及雷射等領域。

龔明鑫還表示，歡迎立陶宛學子來台唸書，過去只提供碩、博士獎學金，未來來台灣唸大學也有獎學金。總計投資、融資及政府投入的產業合作三項已超過3千萬歐元的投入，未來還會有更多投資。

國發會也代「駐立陶宛台灣代表處」發布新聞稿說明首件對立陶宛投資案，新聞稿指出，台杉將對將對立陶宛創新雷射科技公司Litilit注資350萬歐元，成為該公司之策略投資夥伴，共同開創兩國科技業在全球的科技與製造業市場。