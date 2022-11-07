英國貿易政策部長訪台 將拜會總統蔡英文

英國貿易政策部長韓斯於7日抵達台北，在台期間將拜會總統蔡英文，並且在11月9日主持第25屆台英經貿對話會議，期望透過綠色貿易與供應鏈合作，強化台英貿易連結，促進未來雙邊經濟發展。

英國在台辦事處指出，台灣GDP超過7,700億美元，是科技發達、經濟穩健成長的成熟經濟體，過去30年來平均經濟成長率高達4％，一直是英國重要的貿易夥伴。

韓斯此次親自訪問台灣明白顯示英國對強化台英雙邊貿易關係的承諾。台灣和英國一樣擁護在以規則主導的全球貿易系統下的自由公平貿易。

韓斯將與經濟部政務次長陳正祺共同主持此屆台英經貿對話會議，英方將就金融科技、食品與醫藥等產業之市場准入議題與台方進行討論，以協助更多英國企業出口與投資台灣。韓斯部長也將與台方就再生能源、科學與創新等互利領域進行交流，推廣英國在離岸風電、氫能和電動車的專業創新。

本屆經貿對話會議後，英國創新局（Innovate UK）將與台灣經濟部技術處簽署合作備忘錄，加強雙邊科技與創新合作，在2025年前將有500萬英鎊資金挹注台英雙邊創新科研計畫。

韓斯來台前表示，他第一次來台灣是在31年前（1991年），很高興看到台灣長足成長為如此多元活躍的經濟體。也很高興能是疫情以來首位到訪台灣的英國貿易部長，一同慶祝台英經貿對話會議25周年。與台灣這個重要夥伴加強貿易連結是英國脫歐後向印太傾斜的政策方向，更緊密的合作將有助於保障雙方未來數十年的經濟發展。

英國在台辦事處表示，去年英國與台灣雙邊貿易總額超過80億英鎊，與前兩年相比成長14％，同期英國對台灣出口亦大幅增加。年度英國企業調查結果指出決大多數在台營運的英國企業皆看好台灣經濟前景。

台灣引領半導體製造，在全球供應鏈上舉足輕重，iPhone等電子產品和電動車的晶片皆需要半導體。此次訪台，韓斯部長將與蔡英文總統、經濟部王美花部長、數位發展部唐鳳部長、國家發展委員會龔明鑫主任委員和行政院鄧振中政務委員會面，提升供應鏈多樣性與韌性，加強經濟合作。

英國的離岸風電經驗和技術專業世界領先，英國也已經是台灣綠色能源轉型的主要夥伴之一，目前已有超過38家英國離岸風電供應鏈廠商在台灣設立運營辦公室。韓斯部長此行也將造訪海能風電離岸風場，為英國出口信貸局在全球支持的第一項國際離岸風電融資專案，有超過10家英國供應鏈廠商參與其中。在台英氫能合作上，在英國諾丁漢生產氫氣瓶的英國企業Luxfer Gas Cylinders最近也剛與一家台灣氫能巴士新創公司簽署合約，將為台灣首部氫能公車原型車提供供氫系統。