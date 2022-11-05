11/5疫情｜本土＋25,523 7縣市仍破千例

指揮中心今（5）日公布國內新增25,567例COVID-19確定病例，分別為25,523例本土個案及44例境外移入，其中7縣市仍破千例；另確診個案中新增67例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,523例本土病例，為11,760例男性、13,752例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,176例），高雄市（3,478例），台中市（3,470例），桃園市（2,574例），台南市（2,433例），台北市（2,273例），彰化縣（1,207例），屏東縣（911例），新竹縣（632例），雲林縣（600例），新竹市（596例），嘉義縣（528例），苗栗縣（504例），南投縣（496例），嘉義市（353例），宜蘭縣（331例），基隆市（302例），花蓮縣（291例），臺東縣（192例），金門縣（97例），澎湖縣（65例），連江縣（14例）。

指揮中心指出，今日新增67例本土病例死亡個案，為37例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月15日至11月2日，死亡日期介於10月1日至11月2日。

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