BA.5升溫 醫示警:這狀況死亡風險增114％

BA.5本土+50 占比提升38％

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增84例Omicron亞型變異株確定病例，分別為51例本土個案及33例境外移入。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為81例、BA.5為694例、BA.2.75為10例、另累計236例BA.5、4例BA.4本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增之Omicron亞型變異株本土個案，為50例 BA.5及1例BA.4。其中BA.5個案占上週所有已定序之132例的37.9％，為24名男性、26名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部35例、中部8例、南部5例、東部2例，確診日介於今（2022）年8月15日至8月26日。另1例BA.4本土個案為北部40多歲男性，於8月23日確診，為本土首例重複感染之 BA.4個案。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株BA.4、32株BA.5，個案分別為24例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於8月11日至8月27日。其中檢出BA.4個案自越南（1例）；BA.5個案分別自美國（5例），越南（6例），印尼、新加坡、英國、泰國、韓國及菲律賓（各2例），瑞典、匈牙利、愛爾蘭、馬來西亞、瑞士、印度、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞及比利時（各1例）移入。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年8月31日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比為78％，另BA.4變異株佔比約為6％，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支（BA.5.X）病例增加，其中以BA.5.1、BA.5.2及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

（工商時報 李青縈）

BA.5潛伏期僅2天 醫示警3後果：死亡風險增114％

BA.5變異株免疫逃脫強、傳染力更高，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，新冠病毒變異到BA.5的潛伏期已縮短到只剩2天，且更容易再次感染，根據美國研究顯示，若再次感染會使死亡風險增加114%，住院風險也會增長3倍，提醒要盡快打滿疫苗，提升保護力。

黃軒今（5）日於個人臉書粉專指出，新冠肺炎原始病毒株需要較多的時間去複製足夠的病毒量，好再次傳播給下一個宿主，且原始病毒株的R0值（再生病例數）是2至3，意即一個人確診，就會傳給2至3人，但突變後的病毒不需要太多時間就能輕易離開人體，傳染給下個人，所以潛伏期天數大幅減少，並加速病毒傳播率。

黃軒表示，新冠病毒變異到Omicron，其R0值已是原始病毒株的4倍，也就是當1人感染後，就能再傳染給10個人。根據頂尖醫學期刊《刺絡針》指出，Omicron是目前傳播力最強的變異株，Omicron變異株演變到BA.5，潛伏期更從原本的3.42天縮短至只有2天。

黃軒說，BA.5免疫逃脫性高，使再次感染的機率大幅增加，住院風險也增加3倍。據美國初步研究顯示，再次感染會使6個月內死亡風險增加到114%，院風險也增加3倍，再次感染且引發重病的風險族群包括糖尿病、心肺疾病、腎臟病、腸胃疾病和神經系統疾病患者者。黃軒呼籲，對抗BA.5病毒，惟有打滿疫苗，才能保護自己，也保護家中的小孩及長輩。

（ 中時新聞網 楊雅婷）

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