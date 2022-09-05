9/5疫情｜本土+23,931例 境外+172例

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增24,103例COVID-19確定病例，分別為23,931例本土個案及172例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,931例本土病例，為11,118例男性、12,807例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（5,329例），台北市（3,016例），桃園市（2,884例），台中市（2,528例），高雄市（1,862例），台南市（1,400例），彰化縣（994例），新竹縣（856例），新竹市（619例），屏東縣（611例），苗栗縣（610例），雲林縣（494例），宜蘭縣（493例），花蓮縣（460例），基隆市（433例），南投縣（327例），嘉義縣（323例），嘉義市（218例），台東縣（204例），澎湖縣（124例），金門縣（122例），連江縣（24例）。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月21日至9月2日，死亡日期介於5月26日至9月2日。

指揮中心說明，今日新增172例境外移入個案中，為87例男性、85例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南（6例），印尼及香港（各3例），日本及泰國（各2例），中國、土耳其、韓國、新加坡、德國、菲律賓及印度（各1例）移入，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,436,203例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,960,987例排除），其中5,467,059例確診，分別為29,076例境外移入，5,437,929例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,094例COVID-19死亡病例，其中10,078例本土，個案居住縣市分布為新北市2,146例、台北市1,130例、台中市1,014例、高雄市945例、台南市777例、桃園市764例、彰化縣592例、屏東縣411例、雲林縣319例、南投縣297例、苗栗縣244例、嘉義縣236例、基隆市222例、宜蘭縣201例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣158例、台東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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