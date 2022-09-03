郵輪解封 物資補給先行

為配合國際郵輪產業重新啟動的趨勢，並兼顧疫情發展，開放郵輪解封將分兩階段進行。優先開放「旅客不下船」的靠泊物資補給，預計9月上旬指引簽報指揮中心後辦理，至於第二階段的開放措施，須待國門解封入境免檢疫期（0+7）後，再開放郵輪業者靠港，重啟郵輪觀光。

航港局也將針對郵輪開放進行熱身，於13日舉辦國際郵輪論壇，邀請國內外郵輪業者、旅遊業者及各縣市政府，針對後疫情時代的郵輪行程規劃進行研討，做好迎接0+7國門解封後郵輪市場的前期準備。

2020年初爆發疫情後，政府很快宣布國際郵輪禁止靠泊我國國際商港。之後因國內疫情獲得控制，同年7月訂定鬆綁程序，有條件開放無載客郵輪靠泊，且該郵輪須至少14天以上無靠泊國外港埠，才可來台加油、加水及民生物資補給。

由於疫情反覆，指揮中心防疫策略不再以「清零」為目標，改為兼顧防疫、經濟及社會運作，也凸顯原先條件顯得過於嚴格，航港局決定重新檢討，彙整海關等相關單位和郵輪船務代理業者意見，預計9月上旬簽報建議有條件開放「載客郵輪」（旅客不下船入境），靠泊我國際商港進行加油、水及民生物資補給。

交通部運研所指出，郵輪經濟產值鏈相當多元，主要包括：一、旅客消費，如餐飲、飯店、商品採購、旅遊景點門票、陸空交通等；二、郵輪到港的消費，如油料添加、碼頭泊位使用費、進出港引航費用、海上必需的食品採購費用、海上必需的日用消費品、淡水添加等；三、郵輪建造維修。因此，雖補給採購費用遠不及旅客觀光產值，仍是港口回溫跨出了第一步。

據港務公司統計，2019年郵輪靠港共有671艘次、105萬人次，為近年新高；港口郵輪收入2.8億元，占港務公司總收入的比例1.4％，主要是郵輪停泊收入、旅客服務費，及旅客服務機械使用費等。惟2020、2021兩年，受到疫情影響逐年下降，以2021年為例，郵輪相關收入只剩約3,500萬元。

郵輪獎助延長至2025

全球疫情趨緩，郵輪旅遊醞釀重新啟動。為此，觀光局修正辦法，延長獎助期限至2025年底，符合條件郵輪航次，可拿到最高1.5萬美元（約新台幣45萬7,500元）或每一旅客70美元（約新台幣2,135元）的獎助金額。

為爭取全球郵輪搭載海外旅客來台停靠，和安排台灣作為旅遊轉接點，交通部觀光局曾先後實施境外郵輪來台、來台空海聯營旅遊兩項獎助要點，吸引全球旅客來台，將台灣港口納入旅遊航線，帶動港口及周邊城市商機。惟受疫情影響，郵輪市場停擺，相關獎勵措施也未發揮功效。

由於郵輪集團多復航營運、配合觀光產業復甦進程，爭取全球郵輪公司以台灣為母港復航，或到台灣停靠，觀光局重啟要點規範，國外郵輪來台停靠超過12小時，每航次最高獎助1.5萬美元；停靠12小時以下，每航次最高7,500美元。獎助金可用在境外行銷規劃及產品發展支出，如廣告、參加旅展、商展行銷、促銷活動、媒體或業者熟悉之旅等。

觀光局另還有來台空海聯營旅遊獎助要點，主要針對「空海聯營（Fly-Cruise）」結合航空及郵輪兩種交通載具的旅遊方式，鼓勵國際郵輪公司安排台灣為轉接點。內容強調，攬客包裝空海聯營旅遊行程的郵輪公司，可依每一國際郵輪航次實際入境帶入旅客，給予獎助10美元；停留超過48小時者另有依人次的獎助方式可選擇，最高700人次以上、每人獎助70美元。