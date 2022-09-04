9/4前瞻一周》本周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

9/5（一） 央行公布8月外匯存底
高雄市房屋市場調查協會928檔期記者會
璟都建設璟都米蘭上樑典禮
新光三越公布下半年計畫
中友百貨購物節記者會
9/6（二） 主計總處公布8月通膨率
君帆上櫃前業績發表會
富宇建設台中豐原案進場
9/7（三） 財政部公布8月進出口統計
9/8（四） 勞動部公布最新無薪假統計
蘋果新品發表會

國際財經焦點

9/5（一）美國勞動節，金融市場休市
歐元區、德、法、英、日8月服務業PMI終值
歐元區7月零售銷售
9/6（二）美國8月ISM服務業PMI、8月標普全球服務業PMI終值
德國7月工廠訂單
澳洲央行利率決議
9/7（三）美國7月貿易赤字
歐元區第二季GDP終值
澳洲第二季GDP
加拿大央行利率決議
9/8（四）美國聯準會褐皮書、9/3當周初領失業救濟金人數、9/2當周原油庫存報告
歐洲央行利率決議
日本第二季GDP終值
9/9（五）美國7月躉售庫存
加拿大8月失業率
法國7月工業生產

陸港澳焦點

9/5（一） 8月財新中國服務業PMI
洪九果品在港交所掛牌
恒生指數成分股最新調整生效
9/6（二）華為發表Mate 50手機系列
9/7（三） 8月進出口
8月外匯存底
第14屆陸家嘴論壇在上海舉辦，至8日
港股嗶哩嗶哩公布第二季財報
美股中概股蔚來公布第二季財報
9/9（四）8月CPI、PPI
8月M1、M2、新增信貸、社會融資規模

台股一周焦點

9/5（一） 除權息可成、達新、車王電、建大等
9/5（一） 法說會志強-KY、基士德-KY、光隆、共信-KY、光寶科、京元電子
9/6（二） 除權息遠東銀、倫飛、泰銘等
9/6（二） 法說會慧洋-KY、宏旭-KY、創意、jpp-KY
9/7（三） 除權息亞德客-KY、德微、皇田等
9/7（三） 法說會 永新-KY、波力-KY、永固-KY、華擎、信邦
9/8（四） 除權息光群雷、潤泰全、晟德等
9/8（四） 法說會 茂林-KY、臺企銀
9/8（四）新股買賣奇鈦科
9/9（五） 休市
工商時報 數位編輯