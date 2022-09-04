9/4前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|9/5（一）
|央行公布8月外匯存底
高雄市房屋市場調查協會928檔期記者會
璟都建設璟都米蘭上樑典禮
新光三越公布下半年計畫
中友百貨購物節記者會
|9/6（二）
|主計總處公布8月通膨率
君帆上櫃前業績發表會
富宇建設台中豐原案進場
|9/7（三）
|財政部公布8月進出口統計
|9/8（四）
|勞動部公布最新無薪假統計
蘋果新品發表會
國際財經焦點
|9/5（一）
|美國勞動節，金融市場休市
歐元區、德、法、英、日8月服務業PMI終值
歐元區7月零售銷售
|9/6（二）
|美國8月ISM服務業PMI、8月標普全球服務業PMI終值
德國7月工廠訂單
澳洲央行利率決議
|9/7（三）
|美國7月貿易赤字
歐元區第二季GDP終值
澳洲第二季GDP
加拿大央行利率決議
|9/8（四）
|美國聯準會褐皮書、9/3當周初領失業救濟金人數、9/2當周原油庫存報告
歐洲央行利率決議
日本第二季GDP終值
|9/9（五）
|美國7月躉售庫存
加拿大8月失業率
法國7月工業生產
陸港澳焦點
|9/5（一）
|8月財新中國服務業PMI
洪九果品在港交所掛牌
恒生指數成分股最新調整生效
|9/6（二）
|華為發表Mate 50手機系列
|9/7（三）
|8月進出口
8月外匯存底
第14屆陸家嘴論壇在上海舉辦，至8日
港股嗶哩嗶哩公布第二季財報
美股中概股蔚來公布第二季財報
|9/9（四）
|8月CPI、PPI
8月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
台股一周焦點
|9/5（一）
|除權息
|可成、達新、車王電、建大等
|9/5（一）
|法說會
|志強-KY、基士德-KY、光隆、共信-KY、光寶科、京元電子
|9/6（二）
|除權息
|遠東銀、倫飛、泰銘等
|9/6（二）
|法說會
|慧洋-KY、宏旭-KY、創意、jpp-KY
|9/7（三）
|除權息
|亞德客-KY、德微、皇田等
|9/7（三）
|法說會
|永新-KY、波力-KY、永固-KY、華擎、信邦
|9/8（四）
|除權息
|光群雷、潤泰全、晟德等
|9/8（四）
|法說會
|茂林-KY、臺企銀
|9/8（四）
|新股買賣
|奇鈦科
|9/9（五）
|休市