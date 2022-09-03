9/3疫情｜本土+32,529 新冠累積死亡破萬

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增32,812例COVID-19確定病例，分別為32,529例本土個案及283例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

指揮中心表示，今日新增之32,529例本土病例，為14,895例男性、17,624例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（6,902例），臺北市（4,104例），臺中市（3,823例），桃園市（3,667例），高雄市（2,485例），臺南市（2,045例），彰化縣（1,305例），新竹縣（1,115例），新竹市（966例），苗栗縣（816例），屏東縣（805例），雲林縣（777例），宜蘭縣（660例），花蓮縣（646例），基隆市（577例），嘉義縣（471例），南投縣（459例），嘉義市（327例），臺東縣（225例），澎湖縣（179例），金門縣（155例），連江縣（20例）。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（27例），泰國（11例），香港（4例），日本（3例），印尼、新加坡及韓國（各2例），印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國（各1例）移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,346,624例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,929,979例排除），其中5,408,641例確診，分別為28,676例境外移入、5,379,911例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,028例COVID-19死亡病例，其中10,012例本土，個案居住縣市分布為新北市2,136例、臺北市1,123例、臺中市1,006例、高雄市936例、臺南市772例、桃園市760例、彰化縣588例、屏東縣408例、雲林縣316例、南投縣295例、苗栗縣243例、嘉義縣234例、基隆市221例、宜蘭縣201例、嘉義市165例、花蓮縣163例、新竹縣157例、臺東縣141例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（工商時報 譚淑珍）

本土個案連5日破3萬例 累積死亡破1萬例

新冠肺炎疫情升溫，國內連續5日本土個案突破3萬例，今共新增3萬2529例，另境外移入個案則有283例，死亡增加42例。2020年以來，國內死亡個案數正式突破1萬例。

今日本土個案較上周六增加26.96％，以新北單日新增6902例居多，其次依序為台北4104例、台中3823例、桃園3667例、高雄2485例、台南2045例等。

國內今新增140例中重症個案，其中中症97例、重症43例，重症個案包含1例兒童腦炎個案，為1歲男童，無慢性病史，也未曾接種疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞說，男童在8月30日發燒、快篩陽，當日因持續抽搐、意識改變、嘴唇發紫送醫，至急診後恢復意識，頭部電腦斷層顯示有輕微腦腫脹，因疑似腦炎收治於加護病房。經給予抗癲癇藥、瑞德西韋等藥物治療後，9月1日轉出加護病房，目前病況改善，在一般病房治療中。截至目前，兒童共累計199例重症，死亡則維持29例。

今日國內共新增42例死亡，2020年累計至今的死亡數正式突破萬例，達1萬28例。今日死亡個案中，最年輕為1名40多歲女子，未接種疫苗，患有慢性神經系統疾病（外傷性腦病變）、長期臥床。

羅一鈞表示，這名女子8月14日發燒、呼吸喘，快篩陽，視訊診療確診後，開立莫納皮拉韋，8月18日呼吸困難、血壓偏低送急診，X光顯示有肺炎，住院給予瑞德西韋、類固醇、抗生素治療，不幸因病況惡化，8月29日過世，死因為新冠肺炎、外傷性腦病變。

（中時 林周義）

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