高雄橋科動工 年產值上看1,800億

橋頭科學園區區段徵收工程，以及鈦昇科技等四家廠商建廠工程，2日同步動土。園區累計已有15家廠商獲准進駐，投資額約186.57億元，待廠商完全進駐後，年產值可達1,800億元，助攻高雄成為半導體先進製程中心及高階製造中心且由於基地位於新市鎮特區，成為全台唯一具有營所稅抵減15％待遇的科學園區。

內政部、國科會及高雄市政府，2日聯合舉辦「橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮」，與此同時，凱舟濾材、鈦昇科技、新特系統以及上品綜合等四家進駐橋科的廠商，也同步動土建廠。

國科會主任委員吳政忠表示，橋科園區主要規劃發展半導體、智慧機械、航太、精準健康及產業創新五大產業項目，但，園區產業發展不能只偏重半導體產業，會同時重視精準健康、產業創新等產業發展，園區也將興建數位複合型大樓，提供新創產業進駐，培育台灣未來的主要產業，讓園區成為世界級的科學園區。

高雄市長陳其邁表示，橋頭科學園原本規劃六年期程，他擔任政院副院長時，採取區徵、環評、報編平行作業，將期程縮短為三年，趕上中美貿易戰供應鏈重組國際板塊變化，吸引國際大廠進駐，有意進駐廠商遠超原本園區用地面積。

高雄經發局長廖泰翔也補充說，園區是近年全台釋出最大、最完整的產業用地，加上位於橋頭新市鎮範圍內，是全台唯一有營所稅抵減15％的科學園區，高市府也提供融資利息、房地租金及勞工薪資等補助。

高雄副市長羅達生簡報時指出，橋科是高雄邁向半導體先進製程中心，以及高階製造中心的重要基地之一，迄今已有15家業者完成入區申請程序，契合半導體、電動車、精準健康、ICT及航太等高雄五大產業轉型方向。

國發基金 擴大投資大南方

國發基金投資獲利亮眼，尤其投資台積電公司獲利超過1.3兆元、平均每年獲利高達270億元最受矚目。國發會2日指出，將攜手高市府擴大投資大南方，促進產業發展與轉型。

國發基金為協助企業掌握國發基金多元投資管道，與國家級投資公司台杉管理顧問公司、高雄市政府經發局合作，聯合舉辦「國發基金投資方案聯合宣導會」，促進大南方產業發展與轉型。

國發會副主委游建華表示，國發會為加速台灣產業轉型升級，積極推動「5+2」產業創新計畫，並配合行政院推出「大南方、大發展、南台灣發展計畫」，期盼透過半導體產業聚落，實踐南、北區域均衡發展目標，打造「南部半導體S廊帶」產業聚落。

游建華說，為配合推動亞洲新灣區5G AIOT創新園區計畫，期待高雄轉型成為智慧城市解決方案的示範基地，成為南台灣接軌國際的重要窗口。高雄產業結構正在轉變，未來幾年會越來越好，現在正是投資高雄最佳時刻。