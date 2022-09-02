莫德納次世代疫苗 最快9月底開打

指揮中心2日公布新增33,483例本土個案，確診數已經連續4天突破3萬，疫情處在上升趨勢。指揮官王必勝表示，口服抗病毒藥物目前數量充足，預估還可以使用超過3個月，近期也有跟廠商討論，會視疫情規模決定是否增購。

食藥署下午將召開莫德納次世代疫苗EUA審查，王必勝表示，若是EUA審查通過後，下周將會召開ACIP委員會決定如何施打等事項，也會決定要疫苗數量要進貨多少。他表示，若是通過，希望在9月底前進貨，目標在9月底～10月初開始施打，有可能開放全民接種。

王必勝解釋，現行莫德納次世代疫苗有兩種，一個是原始株+BA.1，另一個是原始株+BA.5，僅有美國通過。他說，美國這次是採用非典型的審查，用了一部分動物實驗、一部分人體實驗的資料，但是我國決定跟著歐盟還有WHO的規則跟建議，購買原始株+BA.1這款雙價疫苗；我國也會關注針對BA.5雙價疫苗的狀況，惟目前尚未收到審查資料。

此外，目前每周入境總量管制為5萬人次，但是桃機1日卻發生防疫計程車數量不夠，導致民眾入境塞車的狀況。王必勝表示，當時幾小時內有20幾班航班降落，因此比較擁擠，副指揮官陳彥伯有在規劃相關改善措施，包括尖峰時段加開免費防疫巴士，讓民眾先做到目的地，再請家人來接送，也會請公路總局增加防疫計程車數量。

王必勝呼籲，民眾可以多利用自駕或是親友接送的方式前往檢疫地點，來減少等防疫巴士或是防疫計程車的時間。同時，針對移工、境外生入境的交通問題，也請勞動部跟教育部安排分流。他強調，現在這些優化措施是為了未來開放更多國人入境時不會發生長時間等候的情形發商，希望在防疫措施及合理的等待時間中精進機場入境流程。

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