投資這家大咖 國發基金平均年獲利270億

國發基金獲利亮眼，加上投資台積電公司的獲利超過1兆3,300億元，，平均每年獲利高達270億元。國發會今（2）日指出，將攜手高市府擴大投資大南方，促進產業發展與轉型。

國家發展基金1日為協助企業掌握國發基金多元投資管道，特與國家級投資公司台杉管理顧問公司及高雄市政府經發局合作，聯合在高雄國際會議中心舉辦「國發基金投資方案聯合宣導會」，促進大南方產業發展與轉型。國發會副主委游建華、高雄市經發局長廖泰翔及台杉管理顧問公司中東歐基金執行合夥人楊明超等人出席。

游建華表示，國發會為加速台灣產業轉型升級，積極推動「5+2」產業創新計畫、「6大核心戰略產業」，並配合行政院推出「大南方、大發展、南台灣發展計畫」，期盼透過半導體產業聚落，實踐南、北區域均衡發展目標，打造「南部半導體S廊帶」產業聚落。

此外，游建華表示，為配合推動亞洲新灣區5G AIOT創新園區計畫，期待高雄轉型成為智慧城市解決方案的示範基地，成為南台灣接軌國際的重要窗口。高雄產業結構正在轉變，未來幾年會越來越好，現在正是投資高雄最佳時刻。

游建華表示，國發基金配合國家產業發展策略，以股權投資方式，依據企業不同發展階段，推出各項投資方案，提供企業營運發展所需資金，不僅協助國內企業創新轉型與促進產業發展，而且投資獲利相當良好。

此外，他也說，國發基金除以投資方式協助高雄地區產業發展外，並與民間企業共同提供中山大學國際金融研究學院及半導體及重點領域研究學院運作資金，預估每年可協助高雄地區培育240位高階半導體及金融人才。

國發基金執秘蘇來守表示，國發基金自1973年成立之初，國庫撥交金額合計約309億元。國發基金歷年來投資獲利良好，目前基金淨值加計歷年繳庫金額及協助其他機關業務支出共計1兆3,600億元，基金規模大幅增加超過1兆3,000億元；扣除投資台積電公司的收益，國發基金的歷年投資獲利仍然超過3,300億元，平均每年獲利約70億元，成果相當豐碩。如果加上投資台積電公司的獲利，國發基金投資獲利則超過1兆3,300億元，平均每年獲利高達270億元，整體投資績效更是亮眼。

國發會說，宣傳會上亦邀請台北市電腦公會總監賴荃賢、全國創新創業總會主任邱重威、創業投資商業同業公會主任游維如等專家，針對中小企業、服務業、製造業、創業天使等4項投資方案深入說明，協助不同發展規模及業別的企業申請。另安排楊明超分享開拓歐洲市場經驗，以大帶小一起打國際盃。

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