分析｜基本工資3萬元 「小英夢」已難達標

勞動部1日召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資，月薪來到26,400元，與蔡英文總統的「小英夢」3萬元的政策目標仍有13.64％的差距，但距離2024年小英執政屆期，僅剩下明年最後一次基本工資審議委員會，這也意味著小英念茲在茲的這項政見就要終結在終點線前。

基本工資應保障實質購買力，是今年在通膨率一路飆漲後，勞長許銘春對勞工的承諾，她在記者會中透露，這次勞動部是以主計總處預估經濟成長率3.76％由勞資共享經濟成果，及全部反映消費者物價指數年增率2.92％作為計算基礎，得出4.8％調幅，作為明年基本工資調整的依據。

然而，考慮下半年景氣不明，勞資雙方在基本工資調幅，在會上仍有攻防，資方認為應多給一些包容、勞方堅持以4.8％為底線，最後在許銘春協調下，考量經濟未來受疫情影響，勞資政學四方同意將月薪「去尾數」調降為26,400元，讓調幅從原本的預設值降至4.56％。但考量不少邊際勞工、弱勢族群都是部分工時勞工為主，因此時薪維持176元不調整，調幅約4.8％，略高於月薪。

這幾年不難看出許銘春很努力在兌現小英總統任內基本工資達3萬元目標，但明年基本工資正式拍板26,400元，與蔡總統的目標，仍有3,600元差距，高達近14％，要達標幾乎已是不可能的任務。許銘春無奈的說，這幾年往理想目標邁進同時，卻沒想到會遇上百年難得一遇的疫情，且一拖就是三年，「因此往目標邁進同時，也要兼顧產業困難，避免對就業市場有巨大衝擊。」顯見，許銘春在理想中，仍能兼顧現實，否則硬推的結果，受傷的可能反而是全體社會。

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