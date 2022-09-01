外籍員工 明年適用扣繳率6％

國稅局表示，因應勞動部拍板基本工資自明年調漲至26,400元，企業給付外籍人才扣繳門檻將一併提高，非台灣稅籍員工每月薪資需超過39,600元才會適用扣繳率18％，若為39,600元以下皆適用扣繳率6％。

依照所得稅函釋規定，國人涉及三種情況將列為台灣稅籍，包括在台灣無戶籍但居住滿183天、有戶籍且居住滿31天、有戶籍在台居住未達31天但經濟重心在我國，皆會被視為我國稅籍，需自行申報綜合所得。

但如果是外籍人士，即非台灣稅籍者，考量外籍人才在台申報較不方便，我國也規定其在台所得一律採雇主代為扣繳機制，不用申報，避免稽徵成本過高。

另依薪資所得扣繳辦法規定，若企業給付非台灣稅籍者薪資在每月基本工資1.5倍以下，皆適用扣繳率6％；若全月薪資給付額超過每月基本工資1.5倍則一律適用扣繳率18％。

以現行（2022年）標準而言，因今年基本工資為25,250元，企業今年給付非台灣稅籍者每月薪資低於新台幣37,875元適用6％扣繳率、超過37,875元則為扣繳率18％。

而明年隨基本工資上升（基本工資提高至26,400元），扣繳標準也調整，自明年起，企業給付非台灣稅籍者每月薪資低於新台幣39,600元適用6％扣繳率、超過39,600元則為扣繳率18％。

舉例來說，某公司每月給付非台灣稅籍員工A薪資39,000元，今年適用扣繳率18％，若明年薪資不變，適用扣繳率為6％。

國稅局官員指出，因應基本工資調漲，扣繳單位明年給付非境內居住者薪資應依新標扣取稅款，要在代扣稅款日起10日內向國庫繳清並向稅局辦理扣繳申報。