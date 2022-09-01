基本工資調漲 許舒博：在服務業傷口撒鹽

基本工資調幅4.6％，工商團體一致認為，超過預期！商總理事長許舒博指出，基本工資在疫情期間一再調高，對服務業根本是傷口上撒鹽，雖然政府還是有提供補貼措施，但以今年為例，申請數不如預期，有些店家反映門檻太高、規定繁瑣、不知道訊息，業者不如關店或裁員止血比較實在。



許舒博指出，疫情爆發以來，服務業受創倒地比比皆是，在邊境尚未解封下，要內需累虧2年多的服務業配合調漲基本工資，「這完全沒道理」。他說，勞長許銘春在會中承諾會與經濟部協商，放寬補助規定，政府「必須要實現承諾」，確實執行配套措施，讓更多真正受困中小企業得到幫助，不要看得到吃不到。



工商協進會理事長吳東亮也說，期望政府研擬提供有效配套措施，協助受疫情衝擊產業，特別是去年稅收創下歷年新高，建議將超額稅收用於協助弱勢產業，並同步檢討不合時宜稅收如印花稅及貨物稅，健全稅制與合理稅收用途。



吳東亮說，調漲基本工資將助長通貨膨脹壓力，導致物價上漲，建議政府夏季電價不宜提前實施、暫緩研議電價調整、審慎規劃調整健保費率適當時機與調整幅度，並將大宗物資進口關稅降稅、免稅措施延長至年底，以免助長通膨壓力及對企業經營環境衝擊過大。



工總則說，基本工資調幅超過預期，接下來還要面對電價再調漲，企業界其實是通膨受害者，在疫情、高通膨、及俄烏戰爭三面夾擊下，製造業幾乎悲觀看待未來經濟前景，企業負擔將更加沈重，一旦轉嫁售價，勢將推升通膨。



中小企業總會理事長李育家表示，原先認為漲幅可能鎖在3％以內，畢竟軍公教明年都不調薪，包括工總、商總、工業區廠商聯合會提出會員調查都顯示，多數廠商只能忍受3％，既然大局已定，「企業只能尊重並接受。」



儘管時薪調高約4.8％，但零售服務業包括好市多等於今年4月調薪，好市多三年一次調幅更達14％，而量販家樂福、百貨業包括新光三越、SOGO等則每年查核調整，有百貨業更指出，已蘊釀調整薪資，但還是找不到人。其中好市多4月每人時薪調高30元，每小時213元調整為243元，新進員工月薪就可達42K，調高基本工資對零售服務業影響不大。