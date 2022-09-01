製造業 無薪假潮悄升溫

勞動部1日發布最新無薪假統計，目前有2,990家事業單位、19,892人正在實施無薪假，這一周增加19家、142人。勞動部表示，受邊境管制影響，仍以支援服務業（旅行社）最多，但也發現因訂單減少、原物料短缺等因素，製造業悄悄出現放無薪假的現象。

勞動部表示，這一周家數增加19家，人數增加142人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多為六個月以上。

據統計，目前實施無薪假人數最多行業為支援服務業（旅行社），有1,529家、9,132人，第二為住宿及餐飲業有325家、3,626人，第三則為製造業181家、2,299人。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期無薪假人數較上期新增142人，主要集中在支援服務業48人最多、製造業36人、運輸及倉儲業26人，疫情仍持續影響邊境管制，支援服務業（旅行社）仍是這次新增最多的行業，但製造業也陸續出現放無薪假的現象。

王金蓉指出，製造業中，主要新增子行業為金屬機電工業和資訊電子工業，其中金屬機電工業為新增一家汽車零組件業者、約30人，因訂單減少、再加上原物料短缺，而通報實施無薪假；資訊電子工業則新增三家約49人，其中二家人數較多，一家公司主要做溫度控制系統電子零組件業者，另一家馬達控制系統業者，兩家同因訂單減少而實施無薪假，人數皆為20多人。

全球終端需求趨緩，造成7月外銷訂單衰退，是否帶起一波製造業無薪假熱潮？王金蓉強調，這次休無薪假製造業廠商，規模多不大，業者實施期間約二至三個月，員工每月約減少工作二至三天，經瞭解情況後，仍屬個別企業經營狀況，勞動部也有將數據提供予經濟部，工業局也會持續觀察各企業營運狀況。