560劑猴痘疫苗抵台 提供2類人接種

疾病管制署1日表示，為因應猴痘防治需求，向丹麥生技公司「巴伐利亞北歐」(Bavarian Nordic，簡稱BN）採購之猴痘疫苗JYNNEOS，於今日晚間運抵臺灣，本批疫苗共560劑，效期至2024年5月31日。

疾管署表示，該批疫苗完成通關程序後，直接運送至指定-20℃冷儲物流中心儲放，並進行封緘作業。後續疫苗使用對象，是依照衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議，為操作正痘病毒屬培養之實驗室人員及高暴露風險密切接觸者，經由衛生局向疾管署提出申請並經審核後使用。

疾管署指出，目前全球僅BN公司生產猴痘疫苗，產能有限，致世界各國競相採購，該款猴痘疫苗為減毒活性非複製型疫苗，是第一個獲准用於預防猴痘的第三代天花疫苗，相較第一代天花疫苗，副作用少、安全性高且施打便利，目前已在美國、加拿大和歐盟批准用於預防猴痘。

疾管署表示，世界衛生組織（WHO）於今年7月23日宣布猴痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），針對猴痘疫情控制，仍建議以公衛措施為主要手段，包括監測、接觸者追蹤、病患隔離與治療照護等。

疾管署表示，我國於今年6月23日公告猴痘為第二類法定傳染病，目前已通報27例疑似病例，累計3例境外移入確診病例。另自6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之70個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。

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