退撫基金前七月虧401.7億 收益率-5.58％

公務人員退撫基金今（1）日公布7月因全球股債市場回穩，單月投資收益回沖，致投資收益達182.66億元，因而累計前7月投虧損減少至401.7億元，收益率-5.58％。

退撫基金前7月自行經營方面，固定收益因債券投資收益表現優異，有89.84億元獲利，收益率3.7％，自行經營的資本利得則仍虧損179.09億元，收益率-12.66％，委託投信經營代操則虧損312.45億元，收益率-9.31％。

退撫基金表示，今年截至7月底止，台灣10年期公債平均殖利率為 0.59％、台灣加權股價指數下跌 17.67％、MSCI全球指數下跌14.61％、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌12.08％。

另實際收益數（率）是指已實現加計未實現損益（含備供出售金融資產投資評價損益）後之收益數（率）。在長期投資績效上，以110年12月31日為基準日，近3、5年之加權平均收益率分別為10.38％、7.55％。

退撫基金截至7月止，基金規模7,120.57億元，其中，國內投資金額為3,686.11億元，配置比率為51.77％；國外投資金額3,434.46億元，配置比率為48.23％。

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