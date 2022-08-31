政院拍板 軍公教明年不調薪

行政院主計總處於8月31日將明（112）年度總預算案送至立法院，其中軍公教調薪是否納入總預算，備受矚目。人事總處31日證實，考量政府財政收支差短持續擴大，國際疫情仍有波動，加上疫情防治與產業紓困需求等支出，將增加政府財政負擔，因此軍公教審議委員會建議明年度軍公教員工待遇不予調整，並簽奉行政院核定。

雖然軍公教今年調薪4％，但大部分被高通膨率吃掉，因此軍公教人員對於調薪因應通膨率上漲仍有期待。與會人士表示，8月10日召開軍公教員工待遇審議委員會時，人總整理財政狀況、CPI等數據，會中專家學者就經濟情況各自提出意見和看法，教育部有替全教總轉達希望調薪至少3％，惟在釐清經濟情況、明年處於不明朗及諸多變數後，最後意見趨於一致，建議不予調薪，送到行政院後，蘇揆也同意並核定。

行政院會上周通過明年度總預算案，歲出逾2.71兆元、歲入2.54兆元，雙破新高，不過並未編列軍公教調薪預算。官員表示，截至目前都沒有收到需要籌錢的指令，由於預算書已送到立法院，倘若明年因應外在情勢變化要調薪，就要從追加預算著手，但以往調薪基本上並未啟動追加預算，至少最近幾年沒有。

人總表示，軍公教員工甫於111年度調薪4％，以因應適度減緩消費者物價指數成長帶來影響。至於112年度，經彙整政府財政狀況、消費者物價指數、平均每人國民所得、經濟成長率及民間薪資水準等資料，提交軍公教員工待遇審議委員會討論後，考量各級政府財政收支差短持續擴大，又因國際疫情仍有波動，為因應相關疫情防治與產業紓困的需求，一旦調薪將增加政府財政負擔，建議明年度軍公教員工待遇不予調整。

知情官員表示，實際上，近20多年來都沒有連續兩年調薪前例，近五次調薪分別為2001年、2005年、2011年、2018年和2022年。總統蔡英文2016年上任後，也僅兩度調薪，包含2018年調薪3％、2022年調薪4％，而去年拍板今年起調薪4％，考量軍公教在防疫、振興、紓困期間辛勞，加上預估去年經濟成長率亮眼，且稅收穩定，調薪4％也是近25年來軍公教調薪幅度最高的一次。