陸封控 近8成台商訂單、利潤雙降

大陸疫情反覆延燒，在北京當局採取「動態清零」的封控防疫方針下，工總31日發布最新調查發現，近8成台商營運受到影響，面臨訂單、利潤雙下滑、近5成預期今年全年訂單將減少、近6成預期全年利潤將減少。



調查也顯示，疫情與封控措施，雖然影響台商對市況的預期，但僅有不到1成的受訪廠商表示，考慮將產線或供應鏈自大陸遷移出去，惟有超過6成業者規劃將「增加大陸以外地區投資」，投資動向以台灣及越南為主。



工總指出，由於大陸疫情反覆升溫，深圳等地也傳出實施全域或部分管控，為了解疫情與封控對台商的影響，特別鎖定華東地區台商進行調查。



對訂單、利潤雙下滑情形，工總進一步了解發現，除了疫情導致大陸整體消費力下降外，封控導致供應鏈連鎖停工，使得上下游廠商的訂單量受到影響，在此同時，封控也使物流成本急遽升高、原物料價格上漲，以及停工期間仍需支付員工基本薪資等，龐大的額外支出，導致營業利潤呈現下滑。



調查也顯示，因封控導致供應鏈連鎖停工，導致近8成台商認為供應鏈管理難度「增加」，超過5成業者認為封控對營運「影響很大」，將「影響很大」與「部份影響」者加計超過9成，顯見大陸各地疫情防控措施，確實對業者的營運造成顯著的衝擊。



台商因此對今年的營運表現趨於悲觀，調查顯示，近5成台商預估今年全年訂單將減少，近6成看壞今年利潤預期，整體來看，受物流運輸、原物料成本上升的影響，已壓縮今年企業在大陸的利潤空間。



進一步導致台商對大陸投資趨於保守，調查顯示，表示將「增加」投資規模者僅不到2成，投資規模保持「不變」及「減少」者合計超過8成，工總指出，顯見絕大多數業者出自於對目前經濟狀況的擔憂，對大陸的投資規劃亦趨於保守。



工總指出，多數台商仍看好大陸市場長期發展，且難以在其他地區覓得同等生產條件與供應鏈規模。儘管如此，出自分散風險考量，許多台商已加速「中國加一」（China Plus One）布局策略，即回流台灣或轉赴東南亞建置產線，以降低諸如疫情、地緣政治變遷對供應鏈造成的衝擊。