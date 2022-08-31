9月四項新制起跑 開放入境旅客自駕

9月起開放入境旅客可自行駕車前往檢疫處所，民航局提醒，返國欲自行開車前往檢疫處所之旅客務必遵守中央流行疫情指揮中心所訂之各項防疫規範，依機場指定動線至停車場取車，並儘速至檢疫處所，共同嚴守社區防線。

因應中央流行疫情指揮中心日前宣布調升入境總量人數為每周5萬人次，考量國人返臺入境需求增加，為提升各機場服務量能，中央流行疫情指揮中心同意自9月1日起開放入境旅客可自行駕車。各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），臺中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

民航局指出，為減少病毒傳播的風險，各機場除了維持入境旅客通過的地點、使用的設備、廁所，每架航班結束後立即環境清消外，也會再增加航廈至停車場、繳費機清消頻率，每架航班結束後，馬上消毒擦拭，停車場繳費機旁也會增設自動感應酒精機，供取車繳費民眾進行手部清潔消毒。

民航局進一步說明，自駕旅客請全程佩帶口罩，繳費時注意手部清潔消毒，不得以租車方式開車返家，取車後應儘速至檢疫處所，勿至其他處逗留，勿接觸其他民眾，並建議參照防疫車隊及親友接送防疫規範，於抵達檢疫處所後，對全車內外消毒，針對碰觸區域，如車門把手、方向盤、座椅、安全帶、行李放置處等擦拭消毒，也呼籲返臺民眾，務必落實各項防疫規範，保護自己，也保護家人。

除此之外，指揮中心指揮官王必勝指出，9月起放寬入境檢疫後4天的自主防疫可以返家1人1室，並且免費提供65歲以上長者5劑快篩，以及第5輪快篩實名制起跑。

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