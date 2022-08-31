7月製造業景氣燈號 連5月亮黃藍燈

全球經濟下行壓力升溫，外銷訂單由正轉負，突顯出全球終端市場需求疲軟，直接影響台灣製造業的景氣。台灣經濟研究院31日公布7月製造業景氣概況，製造業景氣信號值由上（6）月的12.18分，減少0.30分至本月的11.88分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

上述信號值11.88分為今年各月的最低值，且連續5個月亮出黃藍燈。

台經院景氣預測中心分析，全球通膨壓力未減，影響歐美國家的經濟表現，中國堅持清零封控衝擊其產銷活動，加上房地產持續低迷，為全球供應鏈及需求帶來更多不確定性。

國內製造業雖然受惠新興科技應用與數位轉型推展，支撐進出口續呈雙位數成長，仍然不克全球經濟下行壓力升溫，全球終端市場需求疲軟，外銷訂單衰退。台經院調查廠商看法，製造業廠商仍多看壞未來半年景氣表現。

台經院提醒，下半年經濟成長存有許多變數，主要有三大部份特別謹慎因應：一、中國近來的南旱北澇現象，衍生為限電的不定期發生，影響工業生產不確定性；二、俄烏戰事持續，國際農工、能源價格仍維持高檔震盪整理，通膨壓力未能有效壓抑，恐影響終端消費力；三、北半球極端氣候酷暑現象，歐洲河運受阻影響原物料及化工產品運輸、乾旱造成酪農減產、電價上漲等問題。

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