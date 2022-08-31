基本工資審議會召開在即 勞團這樣說

勞動部即將在於9月1日召開基本工資審議委員會，各界對此已有高度關注，新北市產業總工會31日呼籲，近年台灣經濟成長率不斷提高，依據行政院總計處公布資料，預測台灣111年經濟成長率將達3.76％，可見政府繼續提高基本工資、讓勞工公平分享勞動果實，正是回應社會期待必要的方向。

新北市產業總工會指出，面對可能調整基本工資的情況下，資方團體卻開始對外放話，基本工資提高將造成物價上漲。這種說法完全是誤導大眾，本末倒置。新北市產業總工會強調，即便基本工資不漲，物價也一樣會上漲。物價上漲的真正原因是整體國際情勢造成，而勞工在台灣生存，因應物價上漲，基本工資更該漲！呼籲蔡政府落實任內達成基本工資達三萬的目標，今年基本工資應至少上調至新台幣兩萬八千元以上。

另外，回顧蔡英文總統2016年勞動政策之一「訂定《最低工資法》」仍幾無進度，當時蔡政府對此項政策目標，就是包含提高目前基本工資審議程序之法位階，以及「將相關社會經濟指標入法」，讓制度更為健全，以利未來穩定調整最低工資，保障勞工及家庭經濟生活。然而目前勞動部所提出的法案，卻迴避訂定公式，已經失去原初核心目標。因此，我們鄭重呼籲：勞動部應儘速提出納入相關社會經濟指標之《最低工資法》，並設立健全完善調整公式，以穩定調整基本工資。

延伸閱讀

獨家》明年軍公教不調薪

基本工資審議會在即 工總：勿殺雞取卵

經濟數據拉鋸 明年基本工資調幅估4.9％