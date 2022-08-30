CRIF中華徵信所：今年製造業三率有望續攀新高

CRIF中華徵信所公布2022年版「台灣工商業財務總分析」，其中2021年台灣製造業的「平均毛利率」、「營業利益率」及「純益率」分別為12.4％、7.8％及11.3％，較2020年的10.2％、5.1％及8.0％明顯成長，且分別突跛2017年的12.2％、6.7％、9.6％的高點，創下2010年以來新高。



CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，2022年受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與大陸經濟走弱等因素干擾，但整體製造業上半年表現並不遜於2021年同期，預期在蘋果iPhone 14及電動車供應鏈帶動下，可樂觀看待今年製造業的毛利率、營益率及純益率表現，且不排除會再續創新高。



CRIF中華徵信表示，2021年毛利率冠軍行業由光學及精密器械業以30.9％拔得頭籌，並為連續四年在毛利率稱王。2021年營益率榜首行業為橡塑膠製品業。2021年純益率最佳行業為非金屬礦物製品業。



劉任指出，化學材料及製品業、金屬基本工業及其製品業、非金屬礦物製品業的營益率不但創五年新高，且為首次進入營益率前五大產業，主要是因為上游原物料行情翻升。



至於半導體業為台灣獲利最強的製造業，但劉任提醒，觀察台灣半導體業的獲利高峰將出現在今年，之後成長可能趨緩，2025年之後，則可能因美、歐、韓、日半導體布局陸續完成，大陸對台灣半導體倚賴漸減，以及台灣半導體業投資海外生產成本提高這三大因素影響，造成獲利成長鈍化的趨勢。