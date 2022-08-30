離岸風機安裝 年底拚200座

受到疫情影響，打亂全球離岸風電建設期程。經濟部30日表示，累積至29日已完成今年第100座風機安裝，加上過去完成43座，累計已完成143座風力機，朝年底突破累計200座目標前進。

經濟部說，離岸風電進入密集施工階段，去年底已經完成兩座示範風場共43座風力機，力拚今年200座的目標，才能達成2025年離岸風力裝置容量達5.6GW以上，以確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型目標。

據資料顯示，今年有四個開發商風場正積極施工，包含沃旭大彰化風場、CIP彰芳一期風場、達德能源允能風場、上緯新能源SRE、捷熱能源、麥格理共同合資的海能風場，預估今年底台灣海峽累計可設置達200座以上。

經濟部強調，風場建置成功吸引國際知名開發商來台投資，也建立離岸風電產業園區與水下基礎、塔架、鑄件、機艙罩等生產基地，同時吸引全球兩大風力機設備大廠（Siemens Gamesa與Vestas）在台建置亞洲第一個風力機機艙組裝廠、建立亞洲最大葉片生產基地。也促成跨國合資設置海事工程公司，其中Green Jade更是台灣首艘可用於離岸風電全迴旋大型浮吊船，風電產業供應鏈與相關自主技術能量逐漸到位。

經部說，預計至2035年離岸風電將達20.6GW，給國內企業強大綠能後盾，因應RE100綠電需求，打進國際競爭市場。