數位部僅新增2前瞻計畫 用途､經費一次看

數位發展部明年預算達218億，儘管數位部一再強調大多為其他部會業務移撥，外界仍有不少議論。官員表示，實際上在160億前瞻第四期預算中，數位部僅提2項新的計畫，分別是「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」、「通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫」，各占5.5億、13億，用於資安韌性及建構大數據指引。

數位長唐鳳表示，明年開始的第四期（112年-113年）前瞻基礎建設特別預算2,102億元，數位部主責其中數位建設約160億元，佔7.6％，主要是延續第三期計畫，分別投資在強化國家資安建設，以及改善偏鄉數位落差提升數位人權。

唐鳳也說，160億就是前瞻特別預算八年8,400億元，總額已經由立法院審查通過框列，用途也已經限定「綠、數、水、道、鄉」與「少子化」「食安」與「人才培育」等八項建設。

據悉，218億中，包含112年度預算58億，當中建立全民數位韌性，連結民主網絡占6億；創新數位跨域協作占10億，奠定智慧應用基礎；資通安全業務占6億；促進數位創新動能轉型升級占25億；基本運作經費及第一預備金則有11億。據悉，預算當中很大一部份是各部會的科專預算，占32億，且都是延續性的，屬於業務移撥；剩下20幾億分到一部兩署，也就是經常門預算。

另外在前瞻第四期預算金額總共160億，包含建構開放政府及智慧城鄉服務占11億；基礎建設環境占22億；產業數位轉型占29億；數位人才淬煉占5億；5G基礎公共建設占77億；縮短5G偏鄉數位落差占9億；推廣數位公益服務占6億；數位與特殊技術人才發展計畫則有1億。

官員表示，在前瞻第四期計畫中，數位部本身僅新增兩個計畫，第一個是應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫，而這在礎建設環境項目中，經費匡列5.5億元。

官員說明，該計畫從基礎建設概念出發，但也會與產業連結。俄烏戰爭後通訊很重要，不能中斷，所以要處理異質性網路通訊。從海、陸、空三個面向，避免網路中斷，這也是國安問題，要支援既有行動網路、國際通訊等。

官員說，數位部提的第二個是通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫，這則歸在產業數位轉型項目當中，經費13億。官員指出，該計畫會與產業界有較強的互動性，建構大數據指引給產業使用。

官員表示，該計畫主要做數據公益，所謂數據就是去個資化的資料，過去只有收集跟開放資料，但沒有加值做驅動，當數據在手上，要制訂標準運用，在商業上有更多加值服務，且要具有可公益性，可以協助任何行業，包含醫療、教育業等。官員說，只要有公益性都可以處理，延伸出去商業模式也沒問題。

此外，官員表示，該計畫還會探討跨境問題，都會合法、合規處理。官員舉例，像是歐盟GDPR等要求很強，國內廠商怎麼面對；美國通過個資法後，也都要協調、理解怎麼串接等。總而言之，數據會有韌性、認證機制，以及強化可用性。

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